Video: en minutos y ante todos, le robaron la bicicleta a un periodista en la calle más transitada de Ciudad

A plena luz del día , con transeúntes por doquier y registrado por las cámaras de seguridad, una pareja de delincuentes le robó este martes la bicicleta a un periodista en la puerta de una conocida cafetería sobre avenida San Martín , en pleno Centro.

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Alejandro Costanzo, corresponsal de Mendoza para el canal TN , contó a Los Andes que el episodio sucedió alrededor de las 12. Planeaba almorzar junto a un grupo de amigos, por lo que dejó atada a una reja su bicicleta con una linga de seguridad, al igual que la de un compañero.

En menos de cinco minutos, un hombre con gorra y otra mujer que hacía de "campana" irrumpieron en la transitada vereda de San Martín al 977 , junto a la sede del ACA, y cortaron el mecanismo de seguridad.

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Las cámaras registraron en detalle toda la secuencia. La pareja se acercó al rodado, analizó la situación y revisó constantemente los movimientos de las personas que circulaban por la zona. Tras vulnerar el sistema de seguridad, ambos se alejaron por unos instantes.

Segundos después, el hombre volvió a la reja del café, tomó la bicicleta y se la llevó caminando con total naturalidad, como si fuera el propietario, sin despertar sospechas entre los peatones ni los comerciantes del lugar.

bibicleta robada Imagen de referencia de la bicicleta robada

"¿Dónde está tu bicicleta?"

La bicicleta sustraída es una Vairo 4.0 de color negro con "vivos" azules, rodado 29, que Costanzo utiliza tanto para su trabajo cotidiano como en su tiempo libre.

"Aprovecharon que adentro del restaurante estaban empañados los vidrios, cortaron la linga y se llevaron la bicicleta", lamentó el periodista, aún indignado por la rapidez e impunidad con la que actuaron los delincuentes.

"Cinco minutos después vino mi pareja y me dijo: '¿Dónde está tu bicicleta?'", recordó Costanzo.

La denuncia ya fue radicada ante la fiscalía, por lo que la víctima esperaba cualquier novedad sobre los dos ladrones, ya que sus rostros quedaron expuestos en las filmaciones.

Tras la difusión de las imágenes, el periodista solicitó colaboración de la comunidad para intentar recuperar la bicicleta, en caso de ser vista en plataformas online, algo frecuente en estos casos. Lo mismo para dar con el paradero de los malvivientes.