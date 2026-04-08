8 de abril de 2026 - 13:01

Video: intentaron entrar a una fiambrería en plena madrugada pero terminaron detenidos

Ocurrió en la madrugada de este miércoles en avenida Tucumán y Mitre, en San Martín. Operadores del sistema de videovigilancia advirtieron la maniobra y dieron aviso a la Policía, que llegó a tiempo y evitó el robo.

En la madrugada de este miércoles en avenida Tucumán y Mitre, en San Martín. Operadores del sistema de videovigilancia advirtieron la maniobra y dieron aviso a la Policía, que llegó a tiempo y evitó el robo.

En la madrugada de este miércoles en avenida Tucumán y Mitre, en San Martín. Operadores del sistema de videovigilancia advirtieron la maniobra y dieron aviso a la Policía, que llegó a tiempo y evitó el robo.

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Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles luego de intentar ingresar por la fuerza a una fiambrería ubicada en avenida Tucumán, en la ciudad de San Martín. La maniobra fue detectada por operadores del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de la Zona Este.

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El hecho fue advertido a las 3.01, cuando desde las cámaras instaladas en la intersección de Tucumán y Mitre se observó a dos sujetos forcejeando la reja de ingreso del comercio. Uno de ellos utilizaba una llave cruz para intentar romper la cerradura.

Embed - Las cámaras del CEO frustraron un robo a una fiambrería en San Martín

De inmediato, los operadores dieron aviso al despachador policial, que envió móviles al lugar. Con las características aportadas desde el sistema de cámaras, los efectivos lograron ubicar y detener a los sospechosos en las inmediaciones.

Durante el procedimiento, uno de los hombres arrojó la herramienta utilizada hacia el techo de una vivienda cercana. Por ese motivo se pidió la intervención de Bomberos, que lograron recuperar la llave cruz.

La propietaria del local constató daños en la reja, a la altura de la cerradura, aunque el robo no llegó a concretarse gracias a la rápida intervención policial.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, mientras que la herramienta fue secuestrada como parte de la causa.

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