14 de abril de 2026 - 09:04

Video: el violento enfrentamiento a tiros entre fuerzas federales y contrabandistas en Puerto Iguazú

Efectivos de Prefectura fueron emboscados desde ambas márgenes del río Paraná. Una oficial resultó herida. El valor de la mercadería secuestrada supera los 245 millones de pesos.

Video: el violento enfrentamiento a tiros entre fuerzas federales y contrabandistas en Puerto Iguazú.

Video: el violento enfrentamiento a tiros entre fuerzas federales y contrabandistas en Puerto Iguazú.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la frontera de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, ocurrió violento enfrentamiento armado entre fuerzas federales y contrabandistas. El episodio, en el que hubo tiros de armas automáticas y ataques desde la costa paraguaya, terminó con una oficial herida y el secuestro de un cargamento ilegal valuado en más de 245 millones de pesos.

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El procedimiento se inició a la altura del kilómetro 1924 del río Paraná, en el sector denominado Paraje Cantera. Allí, una patrulla de la Prefectura Naval Argentina divisó un lanchón de gran porte que cruzaba desde Paraguay cargado con bultos de origen sospechoso.

El enfrentamiento sobre el agua

Al advertir a los uniformados, los contrabandistas encallaron la embarcación en la costa argentina y se dieron a la fuga a pie, ocultándose en la vegetación. Sin embargo, la situación se transformó en una emboscada cuando refuerzos de los delincuentes llegaron al lugar.

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Según fuentes de la fuerza, los efectivos fueron blanco de una agresión coordinada con armas automáticas, escopetas y pedradas proveniente de ambos márgenes del río. Ante el ataque, los uniformados repelieron la agresión siguiendo los protocolos de actuación vigentes.

Por orden de la Justicia Federal, se dispuso el repliegue del personal hacia una zona segura. Fue durante esta maniobra que se registró una nueva ráfaga de disparos desde la costa paraguaya.

En medio de la balacera, una integrante de la Agrupación Albatros resultó herida. La oficial fue asistida por sus compañeros y trasladada a un centro de salud local, donde los médicos confirmaron que está fuera de peligro.

Tras asegurar el área con apoyo de fuerzas provinciales, se procedió a la apertura de los 53 bultos secuestrados. La requisa confirmó que el cargamento estaba compuesto por: electrodomésticos, equipos electrónicos de alta gama, teléfonos celulares de diversas marcas y diversos artículos de valor comercial.

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