Video: corría una picada en moto y se estrelló contra el parabrisas de una camioneta

Un joven de 22 años permanece internado en estado crítico luego de protagonizar un violento choque mientras corría una picada en moto en la localidad bonaerense de Tres Arroyos . La secuencia, registrada por una cámara de seguridad, ocurrió ayer alrededor de las 19 sobre la avenida Aníbal Ponce al 1100 , una zona donde las carreras ilegales son frecuentes.

En las imágenes se observa a dos motociclistas circulando a gran velocidad cuando una camioneta Ford F-100 dobla hacia la izquierda. Uno de los motociclistas alcanza a frenar y esquiva el vehículo; el otro, identificado como Joaquín Escudero , no logra detenerse y choca de frente , estrellándose contra el parabrisas de la camioneta.

El impacto fue tan fuerte que Escudero salió despedido hacia el capot del vehículo. Minutos después, fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano .

Según informó la radio LU24, el joven sufrió una luxación de cadera , fracturas en la pelvis , en una muñeca y en la pierna derecha . El primer parte médico indica que deberá ser operado por múltiples lesiones.

Aunque está neurológicamente estable, su condición general es crítica. "Ahora buscan la manera de trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Neurológicamente está estable. Su condición es complicada, pero con buen pronóstico", señalaron fuentes locales.

Qué dijo el conductor de la camioneta

El hombre que conducía la Ford F-100, identificado como Emanuel, aseguró que los motociclistas venían corriendo una picada y que no alcanzó a verlos. “Fue todo muy rápido”, declaró al diario La Voz del Pueblo.

El accidente ocurrió frente a la sede del Comando Patrulla Rural (CPR) de Tres Arroyos, en un tramo conocido como Camino de Cintura, habitual escenario de competencias clandestinas de motos.

Vecinos de la zona señalaron que los motociclistas suelen circular sin patentes, sin luces y a gran velocidad. El secretario de Seguridad, Juan Eduardo Apolonio, advirtió que estas maniobras ilegales se han convertido en una peligrosa “conducta social”.

"Hasta se reúnen a tomar mate mientras se producen las picadas, pero no puede ser que un grupo de 10, 15 o 20 mantengan en vilo a la sociedad, causen el peligro ante posibles accidentes con daños materiales o físicos", expresó.