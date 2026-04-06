Video: brutal pelea entre mujeres en medio del show de un conocido trapero en un boliche de Mendoza

El incidente ocurrió el viernes por la noche en Guaymallén, mientras se presentaba el trapero Gonzalo Nawel , uno de los artistas convocantes del circuito urbano.

Lo que debía ser una noche de música y celebración terminó en un episodio de violencia que obligó a interrumpir un show en vivo en Guaymallén. Una pelea entre varios jóvenes dentro del boliche Babilonia generó momentos de tensión y se viralizó en redes sociales tras la difusión de videos grabados por asistentes.

El incidente ocurrió el viernes por la noche mientras se presentaba el trapero Gonzalo Nawel, uno de los artistas convocantes del circuito urbano. Según se observa en las imágenes, un grupo de hombres y mujeres comenzó a agredirse físicamente en medio del público, entre gritos, empujones e insultos.

En un primer momento, la confrontación involucraba a dos grupos, pero rápidamente derivó en una pelea central protagonizada por dos mujeres, quienes terminaron en el suelo continuando con los golpes ante la mirada de decenas de personas.

Tras varios segundos de tensión, otras personas intervinieron y lograron separar a las jóvenes, dando por finalizado el enfrentamiento. Sin embargo, el show quedó marcado por el incidente, que opacó una convocatoria que había reunido a una gran cantidad de público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2041127729102282780&partner=&hide_thread=false I El incidente tuvo lugar el viernes por la noche en el boliche Babilonia, mientras se presentaba el trapero Gonzalo Nawel, artista con gran convocatoria entre el público juvenil. pic.twitter.com/KoysH7qG4U — LOS ANDES (@LosAndesDiario) April 6, 2026