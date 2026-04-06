6 de abril de 2026 - 09:56

Video: brutal pelea entre mujeres en medio del show de un conocido trapero en un boliche de Mendoza

El incidente ocurrió el viernes por la noche en Guaymallén, mientras se presentaba el trapero Gonzalo Nawel, uno de los artistas convocantes del circuito urbano.

1
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Lo que debía ser una noche de música y celebración terminó en un episodio de violencia que obligó a interrumpir un show en vivo en Guaymallén. Una pelea entre varios jóvenes dentro del boliche Babilonia generó momentos de tensión y se viralizó en redes sociales tras la difusión de videos grabados por asistentes.

Leé además

La nueva variedad fue desarrollada por especialistas del INTA La Consulta tras 14 años de investigación.

INTA Mendoza lanza una nueva variedad de cebolla de bulbos rojos con alto rendimiento
El esquema contempla adelantos de coparticipación con una tasa del 15% y cancelación automática vía retenciones.

Auxilio financiero: Mendoza y 11 provincias más recibirán un adelanto de coparticipación por decreto de Milei

El incidente ocurrió el viernes por la noche mientras se presentaba el trapero Gonzalo Nawel, uno de los artistas convocantes del circuito urbano. Según se observa en las imágenes, un grupo de hombres y mujeres comenzó a agredirse físicamente en medio del público, entre gritos, empujones e insultos.

En un primer momento, la confrontación involucraba a dos grupos, pero rápidamente derivó en una pelea central protagonizada por dos mujeres, quienes terminaron en el suelo continuando con los golpes ante la mirada de decenas de personas.

Tras varios segundos de tensión, otras personas intervinieron y lograron separar a las jóvenes, dando por finalizado el enfrentamiento. Sin embargo, el show quedó marcado por el incidente, que opacó una convocatoria que había reunido a una gran cantidad de público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2041127729102282780&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso

Imagen de Milei en Mendoza: qué dicen las encuestas tras los escándalos de Adorni y el caso $Libra

Roberto Bascuñan Garello, junto a su primo a su primo Joaquín Soto, pitcheando ante 200 personas y jurado de lujo. 

Llegó al podio en un concurso de tecnología: es mendocino, tiene 10 años y desarrolló una app con IA

Descenderá la temperatura en Mendoza este lunes.

Pronóstico en Mendoza: descenso de la temperatura para este lunes

Así estará el tiempo este domingo en Mendoza.

Domingo de Pascua "muy fresco" en Mendoza: cuál será la máxima y en qué zonas habrá lluvias