Video: bicichorro apuntó con un arma a una nena y le robó la medicación para el asma

Un delincuente sorprendió a una mujer y a sus dos hijas y les robó medicación en plena calle en la localidad de Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes.

El indignante episodio sucedió el domingo pasado, alrededor de las 20, cuando la mujer regresaba a su casa acompañaba por dos niñas. En ese momento, un joven que iba a bordo de una bicicleta se les acercó y le apuntó con un arma a una de las menores.

“Íbamos caminando y se nos aparece un delincuente maldito en bicicleta, nos arrincona, saca el arma... Yo me paralicé, él me decía que le dé el celular, la billetera y le decía que no uso teléfono. Finalmente en la bolsa yo tenía la mochila con todo y me la sacó”, contó Isabel, la mujer asaltada, en C5N.

En el bolso estaba la medicación (inhaladores) que utiliza una de las niñas que padece asma.

“Ella usa también los de rescate, yo los cargo y salimos. Los meto en una bolsa para no llamar la atención de los ladrones, pero ni le interesó al ladrón. A la plata no la recupero, tengo que recuperar el DNI también, pero la medicación de mi hija no se puede suspender porque empieza con sus crisis. Y hoy no tengo nada”, lamentó Isabel.

Agregó: “No puedo comprarlos en este momento. Desde la obra social me dicen que el lunes tengo que dejar la receta, y que el descuento se me autoriza en 48 o 72 horas. Así que tengo que ir a Parque Patricios, en Capital, donde me los pueden dar en el momento”.

“La nena se despertó tres veces llorando, diciendo ‘mamá, se llevaron las cosas’. La medicación sale cara”, advirtió.