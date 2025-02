Video: así mataron de un balazo a Silvia Lepez para robarle la camioneta en Vicente López

Según informaron los investigadores, Silvia Graciela Lepez -la víctima fatal- y su esposo se encontraban en su vehículo , apenas a media cuadra de su domicilio y a otra media de un destacamento policial, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes armados . Los asaltantes intentaron robarles la camioneta , pero al no lograr su cometido, uno de ellos le disparó a la mujer en la cabeza y escaparon.

El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió determinar que los agresores no actuaban solos, sino que eran parte de una banda que se movilizaba en un Toyota Corolla.

Vecinos del barrio expresaron su indignación y preocupación por la creciente inseguridad en la zona.

Quién era Silvia Lepez, la mujer asesinada en Vicente López

Silvia Lepez tenía 55 años y estaba en pareja. Era abuela y trabajaba en la sucursal Munro del Banco Nación. Residía en el tranquilo barrio de Carapachay, a pocos metros de una dependencia policial.

La mujer era amante de los viajes y en sus redes sociales compartía a menudo fotos de sus diferentes travesías con sus amigos.

El hijo de Silvia, Nicolás, dio un duro testimonio en televisión: "Es una situación lamentable para todos, no lo podemos creer, no lo podemos entender. Mi papá está destruido. Mi mamá no se merecía esto".

“Mi mamá era una persona que siempre estaba para el otro, no se merecía lo que le hicieron. Siempre daba hasta el último centavo, prestaba el oído. Era más que una excelente persona, madre y abuela”, expresó el joven.