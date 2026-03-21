21 de marzo de 2026 - 12:33

Vendían armas por redes sociales y fueron detenidos tras un operativo en Luján

El procedimiento se llevó a cabo por la Policía de Mendoza tras llamados al 911. Los sospechosos se encuentran a disposición de la Justicia.

Dos detenidos por robo y venta de armas de fuego tras operativos desplegados en Luján y Capital

Dos detenidos por robo y venta de armas de fuego tras operativos desplegados en Luján y Capital

Foto:

Prensa Seguridad

En las últimas horas, se llevaron a cabo dos intervenciones por la Policía de Mendoza en los departamentos de Ciudad y Luján de Cuyo. Ambos procedimientos se originaron a partir de llamados al 911 y concluyeron con la detención de dos hombres.

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Además, se secuestraron distintos elementos robados, entre ellos dinero, objetos de valor y un arma de fuego destinada a la venta ilegal. Los sospechosos se encuentran a disposición de la Justicia.

Detención en Ciudad

El primer procedimiento se realizó en la calle Sobremonte, en Capital, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre con actitud sospechosa dentro de un pasillo. Vecinos del lugar indicaron que el sujeto había ingresado al lugar, pero no lo vieron salir.

Ante el aviso, personal policial realizó un rastrillaje en la zona, incluso por los techos, sin resultados en un primer momento. Sin embargo, el aporte de cámaras de seguridad privadas del la zona permitió obtener las características físicas del sujeto.

Dinero secuestrado- Policía de Mendoza
El sujeto llevaba consigo elementos de valor de dudosa procedencia

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Tras realizar un patrullaje en las inmediaciones, la Policía ubicó al sospechoso en la calle Olascoaga. Al ser requisado, las autoridades notaron que portaba una importante cantidad de dinero en pesos y moneda extranjera, además de auriculares, tarjetas, anillos, un teléfono celular y un juego de llaves, todos elementos de dudosa procedencia.

El ayudante fiscal de turno ordenó el secuestro de los objetos y el traslado del hombre a sede judicial.

Secuestro de arma en Luján de Cuyo

En paralelo, personal de la Unidad Investigativa de la Policía de Mendoza concretó otro procedimiento a partir de tareas de ciberpatrullaje en Luján de Cuyo. Los efectivos fueron alertados por la oferta de un arma de fuego en redes sociales y simularon una compra para identificar al vendedor.

Arma secuestrada- Policía de Mendoza
La Policía secuestró un arma que un sujeto intentaba vender ilegalmente.

La Policía secuestró un arma que un sujeto intentaba vender ilegalmente.

El encuentro se concretó en la intersección de Ruta 16 y Los Glaciares del departamento, donde los policías dieron con el sospechoso, que se encontraba dentro de un Renault 12 junto a otro hombre y a un menor de edad. Las autoridades secuestraron un revólver calibre 32 que el hombre tenía en su poder e intentaba vender. Los tres quedaron a disposición de la Justicia.

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