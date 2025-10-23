Usaron un maniquí para "graficar" las 11 puñaladas que mataron al adolescente Luciano Gómez

Un medico legista declaró en el juicio que se está desarrollando en San Rafael por el brutal crimen de Luciano “Lucho” Francisco Gómez (18), un joven que murió en agosto de 2023, tras recibir 11 puñaladas durante un cumpleaños de 15 y explicó en detalle la causa de la muerte y una posible mecánica de los hechos.

Juicio en San Rafael: "Las roturas en la ropa de Gómez hablan más de un ataque que de una pelea"

El testigo más importante de la cuarta jornada del debate presidido por un jurado popular que tiene como acusados a Facundo Cervera, Alexis Antúnez y Yair Orellana, - imputados por homicidio agravado en concurso por ser premeditado, por ser cometido por dos o más personas y por la participación de un menor- fue el perito del Cuerpo Médico Forense que practicó la necropsia al cuerpo de la víctima y explicó en detalle las 11 heridas peritadas.

Según informó la oficina de prensa de la Corte provincial, el especialista explicó que la necropsia se hizo el mismo día de fallecimiento, y enumeró las siguientes lesiones: tenía una herida contuso cortante en la zona occipital y una lesión en el cuero cabelludo. La segunda herida se encontró en el hombro izquierdo, donde tenía una más en la cara externa y otra en la cara posterior de la misma articulación.

Otra de las heridas apareció en el tercio inferior del brazo derecho, donde no hubo elementos vasculares comprometidos. En ese mismo brazo, había otra herida en la cara posterior externa. Más arriba, en la zona del hombro derecho, en la cara posterior había una herida cortante.

En la zona subescapular izquierda había una lesión cortante de 4 centímetros; una más en la zona lumbar derecha; otra herida cortante de 5 centímetros en zona lumbar media y otra herida cortante de 2.6 centímetros en la nalga derecha”, explicó el médico apoyándose en un maniquí que fue admitido por las partes para una mejor comprensión del jurado.

“Hay una herida importante, la que está en la escápula izquierda, que atravesó la pared torácica y llegó hasta el pulmón. Y esta fue la herida que causó la muerte de la víctima”, señaló el profesional. Consultado sobre el examen interno, indicó que: “hallamos sangre en el mediastino, que se encuentra entre los pulmones. Encontramos 3 litros de sangre en la pleura izquierda, el espacio donde se alojan los pulmones; una hemorragia por la ruptura del pulmón izquierdo”.

Respecto a la herida que produjo la muerte, que fue la que alcanzó al pulmón, la que se correspondió a la hemorragia, y tenía entre 7 y 10 centímetros. “Indudablemente tiene que haber una fuerza importante porque atravesó paredes óseas y musculares”, describió.

Además, se refirió a la cantidad de armas que podrían haber sido utilizadas: “la cantidad de heridas que presentó este cuerpo y las otras víctimas que sobrevivieron y que también examinamos, me hacen pensar que una sola persona no puede haber sido la causante del hecho; una sola persona habría necesitado horas para realizar el ataque”.

En las consideraciones médico-legales el forense describió que “la causa de muerte es violenta en hecho traumático. Sufre en vida numerosas lesiones producidas por arma blanca. Y de todas estas lesiones, una de ellas ingresó a la cavidad torácica, produjo una hemorragia aguda que lo lleva a la muerte debido a un shock hipovolémico”.

500988d7-a937-4b48-b0b9-eeb46c443233 El Juez Técnico Ariel Hernández. Gentileza Poder Judicial.

De las 11 lesiones, 6 fueron en la parte posterior, producidas desde atrás y probablemente con la víctima en el piso, incluyendo la que produjo la muerte.

El resto de las heridas no fueron mortales, pero son lesiones que requieren de cierta fuerza. Por otro lado, el cuerpo no tenía ningún tipo de lesiones en nudillos, ni otro indicador de lucha o defensa, puntualizó.

Finalmente, el galeno describió las heridas que recibieron otras dos víctimas de estos hechos y cuyas causas también se tramitan en el contexto del debate (los nombres se omiten porque también se presentaron como testigos en el debate).