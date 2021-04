Uno de los hijos de Carleti en el juicio: “Ella me contaba que Hisa la estafaba y que quería quedarse con todo”

El Juez Técnico David Mangiafico dio comienzo a la etapa probatoria en el marco del juicio en el que un jurado popular deberá emitir un veredicto para determinar responsabilidades penales por el asesinato de Norma Carleti (59), atacada con 55 puñaladas el 5 marzo de 2018 en su casa de Tunuyán.

En el Auditorio Municipal de Tunuyán y a instancias de la fiscalía, dos querellas particulares y tres defensas, se realizaron las primeras declaraciones testimoniales previstas, entre las que se destacaron la de dos hijos de la víctima y una hermana, quienes complicaron particularmente a uno de los acusados, Leonardo Hisa, ex esposo de la fallecida y señalado como instigador del hecho. En la causa se encuentran imputados este hombre, los hermanos Kevin y Alexis Guerrero y el padre de ambos, Juan Carlos, quien tenía un vínculo laboral con el matrimonio.

Todos arriesgan la pena máxima de prisión perpetua, bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo y homicidio agravado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria; Hisa en calidad de autor intelectual, los hermanos como coautores materiales y el progenitor de ellos, como partícipe primario y nexo.

Según informó el área de prensa del Ministerio Público Fiscal, el primer testigo en declarar fue Diego Gómez Carleti, hijo de la empresaria asesinada y querellante, quien luego de relatar cómo se enteró de la muerte de su madre y dar detalles sobre la escena del crimen con la que se encontró, dio detalles sobre la relación que Norma y su pareja tenían en ese entonces.

”Ella me contaba con angustia que Hisa la estafaba y que quería quedarse con todo. Decía que le tenía mucho miedo y hasta me mostró dos cerrojos grandes que había puesto en su habitación. Luego, a través del expediente y los medios, supe de una carta de mi madre en la que describía que sufría violencia psicológica, económica y hasta sexual por parte de Hisa”, relató delante del jurado popular.

Este testimonio también confirmó la relación laboral existente entre Juan Carlos Guerrero y el matrimonio. “Durante mucho tiempo los Guerrero trabajaron para Leonardo y mi mamá. Pero luego lo hacían sólo para Hisa, porque él impedía que mi madre requiriera de sus servicios”.

Mientras que Gastón Gómez Carleti agregó durante su declaración que “Juan Carlos Guerrero a veces iba con los hijos a hacer trabajos.

Los Guerrero durante el juicio. /Ministerio Público Fiscal. Ministerio Público Fiscal

Los testigos fueron consultados también por la constitución del paquete accionario de la firma Las Lomas, conformado por el matrimonio Hisa-Carleti y sobre algunas de las propiedades. “Es una sociedad anónima que ambos hicieron exitosa, dedicada a la producción frutihortícola, a la que después se le agregó el alquiler de otras propiedades. Mi madre tenía el porcentaje mayor y luego Leonardo la expulsó del directorio. En el último año antes de su muerte ella no percibió utilidades y desde su fallecimiento, nosotros tampoco”, detalló Gastón.

Los dos coincidieron en señalar que en un principio no sospecharon que Hisa estuviese relacionado con el crimen. “Cuando llegué a la casa de mi madre esa noche no quise hablar con él. Las cosas no estaban bien, pero no imaginé que él tuviera algo que ver. Luego fueron apareciendo elementos; la forma de operar, la de mandar gente a hacer cosas que él no se anima a hacer, es muy característica de Leonardo”, dijo Gastón.

En cuanto a Leonardo Hisa, ambos señalaron haber recibido amenazas referidas a ese vínculo societario y lo que podría pasar con él en caso de divorcio. “En una oportunidad me dijo ‘decile a tu madre que no presente nada del divorcio hasta que no acordemos el tema de los bienes, porque si no ella sabe lo que le va a pasar. Y vos también te tendrás que atener a las consecuencias’. Mi abuela llegó a sugerirle a mi mamá que se fuera de su casa porque Hisa podría matarla. Antes de todo eso teníamos una relación de respeto”, contó Gastón.

”Puedo decir que por dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Es fanático del dinero, de los fajos. No le gusta ostentar el lujo, disfrutar del dinero, sino el dinero en sí mismo”, agregó en relación al sospechoso.

Otro testimonio relevante fue el de Roxana Carleti, hermana de la víctima. Esta mujer aportó detalles sobre el deterioro del matrimonio en el último tiempo previo al asesinato. “Norma tomó la decisión de separarse exactamente un año antes de que la mataran, en marzo de 2017. Desde entonces, Leonardo Hisa hizo todo tipo de amenazas, incluso decía que iba a suicidarse. Pero a mi hermana ya no le importaba, lo único que le pedía era que, si decidía hacerlo, buscara el modo de no arruinarle la vida a su hijo Lucio”, comentó.

De acuerdo a esta testigo, Carleti ofreció cerca de una veintena de acuerdos extrajudiciales para el divorcio que no fueron aceptados por su ex marido. En ese sentido, declaró: “Leonardo no aceptaba divisiones 50 y 50, quería quedarse con todo. Hizo maniobras para quedarse con acciones de Las Lomas y no pudimos sacarlo nunca del directorio de la firma Carleti, lo intentamos en muchas oportunidades”.

En la declaración también hizo hincapié en un cambio de actitud de parte del imputado, una vez que su esposa empezó a recibir atención psicológica y asesoramiento legal. “Él comenzó a cuidarse más en cuanto a los mensajes de texto, aunque personalmente la humillaba hasta en público. Fue un momento en el que mi hermana encontró la forma de poner límites y Leonardo se dio cuenta de que ya no podía manejarla”.

Al igual que Diego y Gastón Gómez Carleti, Roxana se refirió a un viaje a Buenos Aires que la fallecida y parte de su familia hicieron en la semana previa a su deceso. “No fue programado con mucha antelación. Esto alteró mucho a Leonardo, que ese fin de semana tenía el casamiento de uno de los hijos. Luego supe que su plan era matarla el fin de semana en que ella hizo ese viaje, ya que el casamiento de su hijo era la principal coartada”.

“Mi hermana tenía mucho temor y nosotros también. Concretamente teníamos miedo de que él mandara a hacerle algo. Ella ya buscaba vivienda en Mendoza, sabía que una vez que presentara el divorcio iba a tener que irse de Tunuyán. Hisa tenía motivos para matarla: era por la plata y por las acciones de Carleti, que de hecho se terminó quedando con mis acciones”.

Finalmente, Roxana Carleti negó sobornos a presos a cambio de obtener confesiones o incriminar a su ex cuñado. “Sé que en su momento se abrió una investigación paralela respecto a esto y espero que se llegue a la verdad. Nosotros no ofrecimos dinero a nadie y no lo vamos a hacer. No somos nosotros quienes estamos aquí para salvar nuestro pellejo”, señaló.

Un policía señaló a Kevin Guerrero

La de este jueves fue la primera jornada de la etapa probatoria tras los alegatos de apertura y sirvió también para que el jurado escuchara testimonios de vecinos de Norma Carleti y personas que aportaron datos sobre el Fiat 600 blanco que habría sido utilizado por los imputados en la noche del homicidio y que horas después apareció abandonado. Un policía que en la tarde del 4 de marzo paseaba caballos por el lugar identificó a Kevin Guerrero junto a ese vehículo.

“Lo conocía por mis funciones y sabía que estaba con prisión domiciliaria, pero en otro lugar; por eso me llamó la atención. Al otro día me enteré que hubo una persecución, y luego un auto semi incendiado que había sido encontrado. Por la patente, supe que se trataba del mismo auto que había visto el día anterior.”, dijo el efectivo. Este uniformado que ese día no se encontraba de servicio también manifestó haber visto a Hisa en la tarde del domingo 4 de marzo de 2018, horas antes del hecho.

“Yo montaba mi caballo y él se cruzó a alta velocidad en su camioneta sobre calle Bombal. Luego vi su cara y su nombre en los medios de comunicación; ahí lo asocié y supe que se trataba de la misma persona que me crucé”, relató.

Para este viernes está previsto –de acuerdo a un cronograma sujeto a cambios- que presten declaración otras personas del círculo íntimo de Norma Carleti. Entre los citados al debate en calidad de testigos se encuentran la nuera de la víctima, la empleada doméstica, la secretaria y un abogado que la asesoraba en una demanda por estafas contra Hisa.