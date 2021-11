Una pelea en un boliche de Guaymallén terminó en denuncias cruzadas y amenazas en las redes

Dos mujeres fueron protagonistas de una pelea en la puerta del boliche ‘The Bar’ el domingo pasado y la secuencia fue grabada y compartida en las redes sociales por una de las involucradas, que denunció que en dicho local fue golpeada por tres personas y luego empujada a la calle en Guaymallén.

Se trata de Romina Carvajal, quien denunció en Instagram que tres mujeres pertenecientes al personal de seguridad de ‘The Bar’ la redujeron y golpearon adentro del boliche, cundo la chica intentaba encontrar a su hermana entre la multitud. “Fui agredida el domingo sin motivo alguno. Recién llegaba al lugar, entré al baño con mi hermana y cuando salí ya no la vi más, por ende subí por las escaleras para ver si podía divisarla desde la altura. Quería encontrarla e irnos a otro lado ya que ahí estaba colapsado”, aseguró.

“De pronto una patovica de muy mala manera me corre de las escaleras. Le digo muy educadamente “Bueno ahora bajo disculpe”, cuando de repente siento que me empuja y cuando caigo al piso llegaron dos más a atacarme. Entre las tres me ahorcaron y por varios minutos no pude respirar... Ya casi inconsciente veo una puerta y una luz, me estaban por meter al baño así que trabé con una pierna la entrada. Pero fue lo peor que hice porque en ese momento al ver que no me podían meter se pusieron el triple de violentas y me empezaron a pegar piñas en la zona vaginal!! Patadas en la cabeza, en los pechos y demás partes del cuerpo”, agregó.

Luego afirmó que “después de eso no recuerdo más nada. Creo que me desmaye. Cuando me recuperé tenía en mi celular este video....en el cual me pegan afuera del boliche!! Ya hice la denuncia”.

La versión del boliche

Desde la gerencia de ‘The Bar’ brindaron una explicación bastante diferente a la que otorgó la denunciante sobre lo ocurrido el domingo último. Desde el local señalaron a Los Andes que la joven denunciante “No estaba en su cabales y que estaría desequilibrada por el consumo de alguna sustancia en la zona de arriba del local. Eso hizo que interviniera el personal femenino para bajarla y como no pudieron, fueron a buscar a la portera para que las ayudara”.

Luego agregaron que al bajarla del lugar en el que se encontraba, la chica opuso resistencia y agredió a la portera, a quien le tiró los pelos cuando intentaban entrar al baño “para darle agua”. Según el relato de la empresa, la joven se puso más violenta en la zona del baño, situación que llevó a que la sacaran a la calle por una salida de emergencia: “Después de pasar por el baño pudieron sacarla sin mayores inconvenientes y la joven quedó en la calle mientras que la portera retornó a su puesto de trabajo. Tras esto, la chicha que estaba en una de las esquinas cruzó la calle y le dio un golpe en la cara a la trabajadora. Nosotros repudiamos la violencia, estamos en contra de la violencia, pero la mujer reaccionó ante una agresión”, aclararon y puntualizaron que tras lo ocurrido suspendieron a la mujer que lanzó el golpe a la chica.

Denuncias de amenazas

Desde ‘The Bar’ aseguraron que tras los incidentes del domingo en el boliche y en el frente del local, comenzaron a recibir amenazas de la chica involucrada y de personas que se identificaron como allegadas a ella. Dichas amenazas fueron recibidas a través de las redes sociales y de WhatsApp y van desde ‘aprietes’ sobre que la denunciante iría a los medios hasta insinuaciones de ataques con armas contra el lugar.

El boliche afirma que recibe amenazas tras lo ocurrido.

No obstante, autoridades del local aseguraron que recibieron mensajes de solidaridad de otros boliches debido a que sostienen que esa persona ya había provocado incidentes en otros establecimientos por los que se le prohibió el ingreso.

También aseguraron que quisieron ponerse a disposición de la familia pero recibieron extorsiones como respuesta.