Una patota asesinó a golpes a un hombre en Año Nuevo: vecinos grabaron el brutal ataque.

Otro hecho de violencia en Año Nuevo dejó a un hombre muerto tras un brutal ataque en Merlo a plena luz del día. En las últimas horas, se difundieron imágenes claves para la causa, las cuales fueron grabadas por vecinos.
La víctima agonizó cuatro días en un hospital. Un botellazo en la cabeza habría sido el golpe de gracia.
Todo comenzó como una disputa entre vecinos en la intersección de las calles Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera. Según la reconstrucción, la víctima, identificada como Maximiliano Balbuena, de 29 años, fue atacado por una patota que lo golpeó de múltiples flancos. Luego, los agresores se dispersaron.
Tras la golpiza, en un video se lo ve desorientado e intentando golpear a otras personas hasta que se desploma en el piso. La investigación determinó que un botellazo en la cabeza habría sido el golpe de gracia que terminó con la vida del joven.
Fue su hermana la que lo encontró desvanecido y convulsionando en la vereda. Lo trasladó hasta el Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva, pero falleció en la mañana del domingo.
Tras la viralización de múltiples videos y los testimonios de los vecinos, la Policía de la Provincia de Buenos Aires identificó a un sospechoso de nacionalidad chilena identificado como Fabián Eduardo Ahumada Romero, de 56 años, quien ya fue detenido.
Además, buscan al menos otro cómplice que aparece en las grabaciones participando de forma activa del ataque: "Lo mataron entre varios", asegura la familia de la víctima.
La causa fue recaratulada como "homicidio" por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Morón, quien ordenó la autopsia para confirmar las lesiones letales que se ven en el video.