La víctima agonizó cuatro días en un hospital. Un botellazo en la cabeza habría sido el golpe de gracia.

Una patota asesinó a golpes a un hombre en Año Nuevo: vecinos grabaron el brutal ataque.

Otro hecho de violencia en Año Nuevo dejó a un hombre muerto tras un brutal ataque en Merlo a plena luz del día. En las últimas horas, se difundieron imágenes claves para la causa, las cuales fueron grabadas por vecinos.

Todo comenzó como una disputa entre vecinos en la intersección de las calles Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera. Según la reconstrucción, la víctima, identificada como Maximiliano Balbuena, de 29 años, fue atacado por una patota que lo golpeó de múltiples flancos. Luego, los agresores se dispersaron.

UN JOVEN MURIÓ TRAS UNA GOLPIZA EN MERLO Y HAY UN DETENIDO

Un joven de 29 años, identificado como Maximiliano Balbuena, falleció luego de permanecer cuatro días internado en terapia intensiva a raíz de una brutal agresión ocurrida el pasado 31 de diciembre en el Barrio Matera,… pic.twitter.com/I6vyZWz0yW — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) January 6, 2026 Tras la golpiza, en un video se lo ve desorientado e intentando golpear a otras personas hasta que se desploma en el piso. La investigación determinó que un botellazo en la cabeza habría sido el golpe de gracia que terminó con la vida del joven.

CONMOCIÓN EN MERLO: A MAXIMILIANO LO EMBOSCARON Y LO MATARON A TROMPADAS EN LA CALLE

- Los atacantes fueron un padre y un hijo. Uno de los dos fue detenido.

- Se desconoce el móvil del crimen.

- Vía @primerplanotv pic.twitter.com/JHz7p9uaF6 — Vía Szeta (@mauroszeta) January 6, 2026 Fue su hermana la que lo encontró desvanecido y convulsionando en la vereda. Lo trasladó hasta el Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva, pero falleció en la mañana del domingo.

La policía detuvo a un chileno y buscan a un prófugo Tras la viralización de múltiples videos y los testimonios de los vecinos, la Policía de la Provincia de Buenos Aires identificó a un sospechoso de nacionalidad chilena identificado como Fabián Eduardo Ahumada Romero, de 56 años, quien ya fue detenido.

Además, buscan al menos otro cómplice que aparece en las grabaciones participando de forma activa del ataque: "Lo mataron entre varios", asegura la familia de la víctima. La causa fue recaratulada como "homicidio" por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Morón, quien ordenó la autopsia para confirmar las lesiones letales que se ven en el video.