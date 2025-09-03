3 de septiembre de 2025 - 10:13

Una pareja fue atropellada por una camioneta en Lavalle y murió una mujer de 32 años

El hecho ocurrió cerca de las 20.05 en calle La Administración, a la altura del barrio Unión y Fuerza, en jurisdicción de la Subcomisaría El Porvenir.

Una mujer de 32 años murió anoche luego de ser atropellada por una camioneta en Lavalle.

Foto:

Gentileza: Lavalle Online
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 32 años murió anoche luego de ser atropellada por una camioneta en Lavalle. Su pareja, un hombre de 37 años, resultó herido.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fatal fue identificada como Laura Fabiana Villegas, quien caminaba junto a su pareja en dirección norte a sur cuando, por causas que aún se investigan, fueron embestidos por una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 44 años, identificado como C. N.

Al lugar llegó personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los médicos asistieron a la pareja y constataron que el hombre presentaba politraumatismo, mientras que la mujer sufrió una descompensación y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), falleció en el lugar.

Al conductor de la camioneta se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/L).

En el caso intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación y establecer la mecánica del siniestro.

