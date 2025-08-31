Intensa persecución a un Fiat 147 en Lavalle: terminó en un zanjón y la policía reveló el motivo

El conductor de 47 años fue detenido en Costa de Araujo. El Fiat Spazio tenía pedido de secuestro y la patente no coincidía con la numeración de los cristales.

Un hombre de 47 años fue detenido en el departamento de Lavalle tras protagonizar una intensa persecución policial a bordo de un Fiat 147. El conductor intentó escapar de los efectivos de la Comisaría 63° y terminó perdiendo el control del vehículo, cayendo a un zanjón.

El hecho ocurrió en la intersección de ruta 34 y calle Alen, cuando los uniformados advirtieron la actitud sospechosa del hombre. Al intentar identificarlo, se dio a la fuga y comenzó el seguimiento que concluyó en calles Libertad y Alem.

Tras el choque, se constató que las patentes no coincidían con la numeración de los cristales del rodado, el cual tenía una denuncia vigente bajo el expediente P-89968/25.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 17°, aunque antes recibió asistencia médica en el Centro de Salud N°43 debido a una crisis de ansiedad. En paralelo, la policía secuestró el vehículo y la Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones.