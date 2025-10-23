23 de octubre de 2025 - 22:46

Una nena de tres años fue rescatada de un canal de riego por un vecino de San Martín

La niña tenía signos vitales muy débiles, pero pudo ser estabilizada y ahora está en terapia intensiva del hospital Notti.

Una nena de tres años fue rescatada del agua por un vecino de San Martín

Una nena de tres años fue rescatada del agua por un vecino de San Martín

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un vecino de San Martín, de la zona de Alto Verde, rescató del agua a una nena de tres años que había caído accidentalmente al canal de riego. El canal está a un costado de la ruta provincial 50.

Leé además

El momento del fuerte accidente en Ruta 9

Así se originó el trágico accidente múltiple en Ruta 9 que dejó al menos tres muertos: el impacante video

Por Redacción Policiales
Violento choque entre dos camiones y dos autos terminó con cinco muertos en la Ruta 9 

Tres muertos tras un choque e incendio entre dos camiones y dos autos en la Ruta 9

Por Redacción Policiales

El hombre respondió al pedido de auxilio de un niño de 10 años, primo de la víctima, que jugaba con ella junto al canal. El accidente se produjo cerca de las 16, en Ruta 50 y calle Molina, a poca distancia de la YPF de Ingeniero Giagnoni y de calle Serradilla.

Allí, según testimonios de testigos y de la tía de la niña, tres primos menores jugaban cerca del canal de riego, que en ese momento traía un caudaloso turno de riego. Por accidente, sin que aún esté totalmente clara la secuencia, la niña perdió pie, cayó al canal y el agua la arrastró instantáneamente.

2
Una nena de tres años fue rescatada del agua por un vecino de San Martín

Una nena de tres años fue rescatada del agua por un vecino de San Martín

Uno de los primos, de 10 años, comenzó a pedir ayuda a los gritos y ese pedido fue escuchado por un vecino que, sin dudarlo, corrió unos metros aguas abajo y se tiró al agua, cuando detectó a la niña. El hombre pudo sacarla del agua, con la ayuda de otros adultos que se acercaron al lugar.

Personal policial de la Subcomisaría Giagnoni y el equipo de la División Canes, que tiene su base allí cerca, se desplazó al lugar y encontraron a la tía de la menor, que corría con ella en brazos.

3
Una nena de tres años fue rescatada del agua por un vecino de San Martín

Una nena de tres años fue rescatada del agua por un vecino de San Martín

Inmediatamente fueron subidas a un móvil policial y trasladadas de urgencia a la guardia del Hospital Perupato. Allí la menor ingresó con signos vitales muy débiles, pero logró ser estabilizada y luego trasladada de urgencia al Hospital Humberto Notti.

Allí quedó internada en terapia intensiva, en estado reservado pero estable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así quedaron el Renault Clio tras el choque. También aparece la camioneta involucrada en el accidente.

Viajaron desde Chile para comprar un auto de rally y murieron al probarlo en Tierra del Fuego

Por Redacción Policiales
Pablo Laurta se negó a declarar sobre el doble femicidio: qué le dijo al fiscal.

Pablo Laurta se negó a declarar sobre el doble femicidio pero habló sobre denuncias previas

Por Redacción Policiales
El maniquí utilizado en el juicio por el homicidio de Luciana Gómez. Gentileza Poder Judicial

Usaron un maniquí para "graficar" las 11 puñaladas que mataron al adolescente Luciano Gómez

Por Redacción Policiales
Tres turistas europeos fueron trasladados en helicóptero tras un accidente en la Ruta 7 

Tres turistas europeos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Central tras un accidente en Ruta 7

Por Redacción Policiales