Una nena de tres años fue rescatada de un canal de riego por un vecino de San Martín

La niña tenía signos vitales muy débiles, pero pudo ser estabilizada y ahora está en terapia intensiva del hospital Notti.

Un vecino de San Martín, de la zona de Alto Verde, rescató del agua a una nena de tres años que había caído accidentalmente al canal de riego. El canal está a un costado de la ruta provincial 50.

El hombre respondió al pedido de auxilio de un niño de 10 años, primo de la víctima, que jugaba con ella junto al canal. El accidente se produjo cerca de las 16, en Ruta 50 y calle Molina, a poca distancia de la YPF de Ingeniero Giagnoni y de calle Serradilla.

Allí, según testimonios de testigos y de la tía de la niña, tres primos menores jugaban cerca del canal de riego, que en ese momento traía un caudaloso turno de riego. Por accidente, sin que aún esté totalmente clara la secuencia, la niña perdió pie, cayó al canal y el agua la arrastró instantáneamente.

Uno de los primos, de 10 años, comenzó a pedir ayuda a los gritos y ese pedido fue escuchado por un vecino que, sin dudarlo, corrió unos metros aguas abajo y se tiró al agua, cuando detectó a la niña. El hombre pudo sacarla del agua, con la ayuda de otros adultos que se acercaron al lugar.

Personal policial de la Subcomisaría Giagnoni y el equipo de la División Canes, que tiene su base allí cerca, se desplazó al lugar y encontraron a la tía de la menor, que corría con ella en brazos.