Una mujer resultó gravemente herida luego de que la chocara una camioneta y que un camión aplastara su pierna

La mujer circulaba en moto al momento de ser embestida por una camioneta, luego quedó tendida sobre la calle y un camión no logró esquivarla. Ahora se encuentra internada en el Hospital Central.

Este lunes, cerca de las 19.15, una mujer que circulaba en moto resultó con lesiones de gravedad. Todo ocurrió en la intersección de Bandera de los Andes y Manuela Pedraza, de Guaymallén.

Siguiendo el parte policial, una camioneta Toyota Rav 4, que circulaba por Manuela Pedraza de norte a sur, giró hacia el este por Bandera de los Andes y colisionó con una moto que se desplazaba por esta última arteria de este a oeste. Tras el impacto, la motociclista perdió el dominio de su rodado y terminó chocando contra un cesto de basura.

Prensa Seguridad Mientras la moto Bajaj Rouser 200cc quedó sobre la vereda sur, la mujer salió despedida y quedó tendida sobre la calzada de Bandera de los Andes. En ese momento, un camión que circulaba por el lugar intentó esquivarla, pero terminó aplastando su miembro inferior derecho.

Acto seguido, la mujer fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Personal de salud la diagnosticó con politraumatismo grave por accidente vial y fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

De acuerdo a las fotos del hecho, el camión involucrado figura con la marca MAN y con patente de Brasil.