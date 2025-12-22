22 de diciembre de 2025 - 22:19

Una mujer resultó gravemente herida luego de que la chocara una camioneta y que un camión aplastara su pierna

La mujer circulaba en moto al momento de ser embestida por una camioneta, luego quedó tendida sobre la calle y un camión no logró esquivarla. Ahora se encuentra internada en el Hospital Central.

Accidente vial en Guaymallén dejó una mujer con lesiones severas.

Accidente vial en Guaymallén dejó una mujer con lesiones severas.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este lunes, cerca de las 19.15, una mujer que circulaba en moto resultó con lesiones de gravedad. Todo ocurrió en la intersección de Bandera de los Andes y Manuela Pedraza, de Guaymallén.

Leé además

Motociclista herido tras un accidente vial en Guaymallén  

Policía motorizado sufrió un grave accidente en Costanera cuando salió de trabajar

Por Redacción Policiales
Rodeo de la Cruz, entre el campo y la ciudad,

Rodeo de la Cruz: su fundación, entre italianos y franceses

Por Daniel G. Grilli

Siguiendo el parte policial, una camioneta Toyota Rav 4, que circulaba por Manuela Pedraza de norte a sur, giró hacia el este por Bandera de los Andes y colisionó con una moto que se desplazaba por esta última arteria de este a oeste. Tras el impacto, la motociclista perdió el dominio de su rodado y terminó chocando contra un cesto de basura.

Accidente vial en Guaymallén dejó una mujer con lesiones severas
Accidente vial en Guaymallén dejó una mujer con lesiones severas.

Accidente vial en Guaymallén dejó una mujer con lesiones severas.

Mientras la moto Bajaj Rouser 200cc quedó sobre la vereda sur, la mujer salió despedida y quedó tendida sobre la calzada de Bandera de los Andes. En ese momento, un camión que circulaba por el lugar intentó esquivarla, pero terminó aplastando su miembro inferior derecho.

Acto seguido, la mujer fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Personal de salud la diagnosticó con politraumatismo grave por accidente vial y fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

De acuerdo a las fotos del hecho, el camión involucrado figura con la marca MAN y con patente de Brasil.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guaymallén: se desprendió el acoplado de un camión y murió un joven que iba de acompañante en una moto

Tragedia en Guaymallén: un joven de 19 años murió luego de que se desprendiera el acoplado de un camión

Por Redacción Policiales
La policía vial realizará múltiples operativos de tránsito con test de alcoholemia en Año Nuevo.

Dos conductores fueron aprehendidos tras dar positivo en test de alcoholemia

Por Redacción Policiales
El incendio ocurrió en la sucursal de Guaymallén del restaurante. 

Se incendió un famoso restaurante en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Victoria Segura es la nueva reina de la Vendimia 2026 del departamento de Guaymallén

Volvió la tradición a Guaymallén: Victoria Segura es la nueva reina de la Vendimia 2026 del departamento

Por Victoria Luconi