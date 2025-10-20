20 de octubre de 2025 - 16:06

Una mujer murió en General Alvear tras el vuelco de una camioneta en la Ruta 143 y hay tres heridos graves

Ocurrió a la altura del km 333, cerca de Cochicó y al límite con La Pampa. Entre las personas heridas se encuentra una menor de 7 años, que fue diagnosticada con múltiples fracturas.

Archivo

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico accidente ocurrió este lunes en General Alvear. Una mujer de 65 años falleció luego de que la camioneta en la que viajaba junto a otras tres ocupantes volcara sobre la Ruta Nacional 143. El siniestro se produjo a la altura del km 333, cerca del distrito de Cochicó y del límite con la provincia de La Pampa.

La víctima fatal fue identificada como Irma Noemí Martínez, quien falleció en el lugar del accidente. En tanto, las demás ocupantes del vehículo -una mujer de 39 años, otra de 86 y una menor de 7- fueron asistidas por personal médico y trasladadas de urgencia debido a las heridas sufridas.

IMAGEN SOLA (5)
Ruta Nacional 143, kil&oacute;metro 333. Altura de d&oacute;nde ocurri&oacute; accidente.

Ruta Nacional 143, kilómetro 333. Altura de dónde ocurrió accidente.

Situación de las tres heridas

Según informaron fuentes policiales, la conductora (39) presentó una herida cortante en el cuero cabelludo, mientras que la mujer anciana sufrió politraumatismos y fracturas en ambas piernas y un brazo.

La menor fue diagnosticada con fractura maxilofacial expuesta, contusión pulmonar bilateral, fractura de pelvis y traumatismo encéfalocraneal grave. Las tres fueron derivadas al Hospital Schestakow de San Rafael, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 12a, junto al ayudante fiscal, personal de Policial Vial, Científica y del destacamento de Cochicó, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

