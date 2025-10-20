Una mujer murió en General Alvear tras el vuelco de una camioneta en la Ruta 143 y hay tres heridos graves

Ocurrió a la altura del km 333, cerca de Cochicó y al límite con La Pampa. Entre las personas heridas se encuentra una menor de 7 años, que fue diagnosticada con múltiples fracturas.

Un trágico accidente ocurrió este lunes en General Alvear. Una mujer de 65 años falleció luego de que la camioneta en la que viajaba junto a otras tres ocupantes volcara sobre la Ruta Nacional 143. El siniestro se produjo a la altura del km 333, cerca del distrito de Cochicó y del límite con la provincia de La Pampa.

La víctima fatal fue identificada como Irma Noemí Martínez, quien falleció en el lugar del accidente. En tanto, las demás ocupantes del vehículo -una mujer de 39 años, otra de 86 y una menor de 7- fueron asistidas por personal médico y trasladadas de urgencia debido a las heridas sufridas.

Según informaron fuentes policiales, la conductora (39) presentó una herida cortante en el cuero cabelludo, mientras que la mujer anciana sufrió politraumatismos y fracturas en ambas piernas y un brazo.

La menor fue diagnosticada con fractura maxilofacial expuesta, contusión pulmonar bilateral, fractura de pelvis y traumatismo encéfalocraneal grave. Las tres fueron derivadas al Hospital Schestakow de San Rafael, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.