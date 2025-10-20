Asesinó a su madre y convivió con el cuerpo casi dos semanas: quiso ocultarlo y tomó una decisión fatal

La provincia de Jujuy quedó sacudida por un caso de extrema violencia. Un joven de 20 años asesinó a su madre , convivió con el cuerpo durante más de dos semanas y, al intentar encubrir el crimen con un incendio, terminó quitándose la vida tras lanzarse desde un puente .

El hecho sucedió el martes pasado en el barrio El Chingo, a pocos kilómetros del centro de la capital jujeña. Vecinos alertaron a la Policía por un incendio en una vivienda. Al llegar, los efectivos encontraron parte del inmueble en llamas, además de recibir testimonios que los llevaron a descubrir lo ocurrido.

"Fuimos los vecinos los que forzamos la puerta de entrada para intentar apagar el fuego. Al mismo tiempo, vimos que uno de los hijos de María Isabel se escapaba corriendo y se subía a un auto", relató uno de los vecinos que ayudó a apagar el fuego.

Luego, el joven -que conducía un Ford Focus gris- perdió el control del vehículo y chocó contra la baranda del puente San Martín tras ser perseguido por la policía. En un intento desesperado por huir, se arrojó al vacío hacia el Río Grande.

El personal policial y bomberos lograron rescatarlo con vida y lo trasladaron al Hospital Pablo Soria, donde permaneció internado en terapia intensiva. Sin embargo, su estado era crítico y falleció durante la madrugada del miércoles.

Cómo mató a su madre

Mientras tanto, los investigadores encontraron el cuerpo de la mujer, de 60 años, en el patio interno de la casa. Estaba envuelto en una frazada y presentaba un avanzado estado de descomposición.

El fiscal Cussel, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, confirmó que la víctima había sido atacada con un arma blanca el 27 de septiembre. En total, la autopsia determinó que la mujer sufrió 14 heridas punzocortantes, lo que confirma la brutalidad del ataque.

"Presentaba múltiples heridas de arma blanca. En el cuerpo, en el tórax, en el cuello y en su cabeza. A simple vista no dimos cuenta que llevaba varios días muerta", precisó.