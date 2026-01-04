Una mujer fue asesinada en Guaymallén tras un conflicto con trapitos por el pago de estacionamiento

Ocurrió tras una discusión a las afueras de un boliche por el pago de un estacionamiento. La víctima fue identificada como Cynthia Romina Landi Rodríguez.

Un violento hecho ocurrido durante la madrugada sacudió a Guaymallén y terminó con la muerte de una mujer de 39 años, que recibió un disparo mientras se encontraba en su vivienda, luego de un conflicto vinculado a trapitos de la zona. La víctima fue identificada como Cynthia Romina Landi Rodríguez.

La secuencia se produjo cerca de las 4, sobre calle 25 de Mayo al 400. Un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre personas y cuidacoches, motivando la intervención policial. Los efectivos constataron que la víctima ya había sido trasladada al Hospital Central por sus familiares en un vehículo particular.

Cronología del asesinato Según la investigación de la Unidad Investigativa (UID), el episodio se originó tras una discusión por el pago del estacionamiento entre personas que salían de un local nocturno y trapitos de la zona. Luego del enfrentamiento -sin pasar a mayores-, los involucrados se refugiaron en el domicilio de la víctima.

Sin embargo, el problema no terminó ahí. Un vehículo de color blanco pasó frente a la casa y realizó una balacera antes de darse a la fuga por calle 25 de Mayo hacia el Este. Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la víctima, quien ese momento se encontraba cerrando la persiana de su vivienda.

Desde el Hospital Central se confirmó que la mujer ingresó ya sin signos vitales. El diagnóstico médico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

La víctima tenía antecedentes penales Según el parte policial, la víctima tenía antecedentes penales por delitos como robo simple en grado de tentativa, daño agravado, lesiones leves dolosas y hurto, entre otros. Por disposición de la Dra. Gabriela Nisoria, de la Oficina Fiscal N°1, se ordenó el levantamiento del acta de procedimiento y la intervención inmediata de Policía Científica, mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho y dar con los responsables.