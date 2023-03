Brutal ataque: una madre golpeó a una docente porque desaprobó a su hija

Este miércoles, una profesora de un colegio de Necochea fue atacada a golpes y patadas por familiares de una alumna que había sido desaprobada en un examen. Como respuesta y repudio ante la feroz golpiza, los docentes de la localidad realizaron un paro acompañado de una manifestación para pedir que no exista más violencia en las escuelas.

La docente enseña la materia Política de quinto año del secundario de la escuela N°17, la mujer tuvo que desaprobar a su alumna por tercera vez. Anteriormente la joven no se había presentado a rendir y era la última instancia que tenía para no repetir el año. Luego de que los familiares se enteraran del resultado del examen, se acercaron a la docente y le arrojaron una botella en la cabeza. Luego, la empujaron al piso y comenzaron a patearla.

La escuela secundaria N° 7 de Necochea en donde ocurrió el violento episodio. Gentileza: Clarín.

“Estoy conmovida por todo lo que pasó. Por el ataque y también por todas las muestras de cariño y afecto que me llegaron. Hay que parar con tanta violencia”, dijo la docente, que prefirió ocultar su nombre por temor.

“Los familiares que me golpearon me decían que cómo no va a pasar a sexto si ya tiene la campera de egresada comprada. Ese era el argumento”, expresó la maestra, quien agregó: “Lo que tienen que entender es que mi responsabilidad es que aprenda, no que apruebe, sino que aprenda”.

Además, la profesora contó: “No se había presentado en otras oportunidades. En el escrito le va mal. Todo el tiempo la familia estuvo presente durante el examen. Me miraban intimidantes mientras daba clases. Cuando la chica no avanzaba en la prueba, pasamos a una mesa de examen oral, pero no respondía”, todo en presencia del vicedirector del colegio, que también participó de la evaluación.

La mujer dijo que el mismo vicedirector dio fe que se le dieron todas las oportunidades, pero que no estaba en condiciones para ser aprobada.

Después de ese momento, llegó el brutal ataque. “Cuando se notifica a la alumna, me empieza a decir que por favor no le haga eso, que la aprobara. Yo le vuelvo a explicar los motivos y me voy, pero ahí aparece un menor que me pregunta si su hermana accedió a sexto año y cuando le digo que no y me quiero retirar, se pone frente a mí y me arroja una botella llena de agua en la frente”, expresó

La docente logró esconderse en una de las aulas, pero el joven y la madre de la alumna forcejean y logran entrar: “Ahí me tiran al piso porque me empujaron. Me puse el brazo en la cara. Me pegan patadas”, señaló.

La profesora contó que fueron sus ex alumnos los que lograron rescatarla de la brutal golpiza: “Llegaron mis ex alumnos a asistirme. Yo estaba tirada en el suelo. Fue una situación totalmente indignante. Ellos lograron frenar el taque. Ahí buscan a las autoridades. La dirección estaba en el mismo piso”, dijo.

Como si el ataque no fuera suficiente, la docente expresó que una de las autoridades de la institución la responsabilizó por el ataque. “Me dijo ‘¿por qué no te fuiste?’ Y yo le dije ‘porque me agarraron cuando estaba por irme’”, contó.

Docentes realizaron un paro y movilización en repudio por las agresiones a la profesora

Los docentes realizaron un paro y movilización bajo la consigna “Ya Basta”, en repudio a las agresiones físicas y verbales que sufrió la docente en la ciudad de Necochea.

Cientos de vecinos, alumnos, padres y docentes se congregaron en la ciudad de Necochea para repudiar el ataque y exigir medidas a las autoridades.

Desde la agrupación de docentes señalaron que convocatoria tiene como objetivo expresar el descontento con la violencia que sufre el personal docente que trabaja en las escuelas y exigir medidas concretas para prevenir situaciones como la sufrida por la docente de la Secundaria N° 7.

Si bien el ataque ocurrió el miércoles, pero el jueves las clases se desarrollaron con normalidad. Ante esa situación, se suspendieron las clases este viernes en todos los niveles. Incluso escuelas privadas se sumaron al paro.

A través de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Necochea y la Secretaría de Desarrollo Humano, el Departamento Ejecutivo expresó su repudio hacia los hechos de violencia sucedidos el último miércoles 15 en perjuicio de una docente de la Escuela Secundaria Nº 7.

“La comuna se solidariza con la persona afectada por las agresiones sufridas y hace un llamado a la reflexión a la comunidad y a quienes pusieron en peligro la integridad física de la docente, repudiando este y cualquier otro hecho de violencia que se suscite en la sociedad y más aún, en un ámbito educativo”.