Una jubilada se descompensó mientras realizaba las compras en el supermercado y murió en el lugar

La medica de cabecera confirmó que la mujer, de 83 años, falleció por causas naturales.

Jubilada murió en un supermercado de La Plata.&nbsp;

Jubilada murió en un supermercado de La Plata. 

Por Redacción Policiales

Este viernes por la noche, el supermercado “Chango Más”, ubicado en Camino Centenario y 513, en la localidad bonaerense de Tolosa, fue el escenario de una terrible situación. Una jubilada de 83 años murió tras descompensarse mientras realizaba compras en el interior del establecimiento.

La víctima, identificada como Alicia Bonessi, se desmayó de forma repentina en el sector de congelados. Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la mujer cayó al suelo y comenzó a convulsionar. .Tras algunos segundos, dejó de reaccionar y perdió el pulso, motivo por el que concurrió una ambulancia del SAME y los médicos constataron el deceso en el lugar.

La causa de la muerte de la mujer

Al momento del hecho, la mujer se encontraba acompañada por su hija, de 53 años quien manifestó que su madre padecía hipertensión arterial y sobrepeso, y contaba con médico de cabecera.

Luego arribó al local la médica de cabecera de la fallecida, quien certificó que la muerte fue de origen natural. Tras las actas elaboradas en el lugar, se dispuso el traslado del cuerpo a través de la cochería Talavera.

El hecho generó conmoción entre los clientes y empleados del hipermercado, aunque no fue necesaria la intervención judicial al tratarse de una muerte natural.

