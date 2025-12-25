25 de diciembre de 2025 - 18:01

Una familia desbarrancó 20 metros al despistarse en alta montaña y solo sufrieron heridas leves

El siniestro ocurrió este jueves por la tarde a la altura del kilómetro 1088 de la ruta 7. En total iban cinco personas en el auto y solo dos resultaron heridos, pero están fuera de peligro.

Una familia sobrevivió a una caída de 20 metros tras desbarancarse a la altura del kilómetro 1088 de la ruta 7. 

Ministerio de Seguridad
Un violento accidente de tránsito se registró este jueves de Navidad alrededor de las 13:50 horas en la zona de alta montaña. El hecho tuvo lugar en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1088, en un tramo ubicado entre la zona de El Salto y antes de llegar a la curva de Guido.

De acuerdo con la información policial, un Peugeot 208 blanco circulaba con cinco ocupantes cuando, por razones que se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del vehículo chocó contra el guardarraíl y desbarrancó, cayendo al vacío unos 20 metros aproximadamente.

A pesar de la espectacularidad del vuelco, los integrantes de la familia salvaron sus vidas por milagro. El conductor, identificado como F. G., resultó ileso, al igual que dos de sus hijos adolescentes de 15 y 14 años. Sin embargo, los otros dos acompañantes debieron recibir atención médica debido a las lesiones sufridas durante la caída.

La pareja del conductor, una mujer identificada como J. B., presentó una luxación en el hombro derecho y politraumatismo moderado. Por su parte, la hija menor de la familia, de 9 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron al lugar para brindar asistencia inmediata y procedieron al traslado de ambas víctimas al Hospital Fleming, donde se constató que sus vidas no corren peligro.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, quienes realizaron los peritajes en la escena para intentar esclarecer qué provocó que el vehículo se saliera de la calzada en ese sector de la ruta.

