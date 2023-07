Una encargada de edificio fue brutalmente agredida por la esposa de un diplomático: recibe amenazas y teme por su vida

La encargada de un edificio ubicado en Recoleta relata vivir un calvario tras ser agredida violentamente por la esposa de un diplomático. Si bien el hecho ocurrió en mayo, luego de que la portera reprendiera a la hija del embajador, la mujer denuncia recibir continuas intimaciones por parte de la pareja y teme por su vida.

El episodio ocurrió en la entrada del establecimiento ubicado en calle Arenales 1422. y quedó registrado en video por cámaras de seguridad. En los visuales, se puede ver primero una agitada discusión que es seguida por agresión física de parte de una de las mujeres. Según la reconstrucción de medios locales, la pelea comenzó cuando Juliana Gómez, empleada del edificio en el que se hospeda el diplomático junto a su familia, retó a la adolescente por dejar la puerta del ascensor abierta. Como consecuencia, los vecinos no pudieron hacer uso del mismo.

“Ellos bajaron a las 19.30, me increparon y me dijeron que no tenía que dirigirme a una menor. Yo les pedí perdón, les dije que no sabía que su hija era menor y les pregunté por qué si era menor le dejaban abrir la puerta para que entre cualquier persona”, recordó la mujer sobre los momentos previos a la trifulca.

Acto seguido, Jessica Giovana Pineda Quinteros -esposa del diplomático de la embajada de Panamá, Carlos Lawson- se dirigió una vez más a la mujer y le contestó que “seguirían dejando la puerta del ascensor abierta”. Gómez pidió una vez más que respetaran “respetaran al resto del edificio”, lo que derivó en la agresión.

“La señora me agarró del pelo, me dio un puñetazo y luego quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí. En la frente tengo un moretón”, detalló Gómez al medio eltrece. En adición, contó que padece dolores de cabeza y que sufrió dos hernias en la cervical a raíz de la caída. “Tengo el brazo izquierdo que se adormece y rompí un montón de cosas porque se me caen cuando las agarro. El viernes el psiquiatra me tuvo que aumentar la medicación porque tengo mucho miedo”, agregó.

Juliana Gómez, la encargada del edificio de Recoleta que fue agredida por la esposa de un diplomático. Foto: Captura video

Por su parte, la Justicia determinó que se trató de una agresión mutua y la causa fue cerrada. En el parte policial fechado el 11 de mayo, día de los hechos, se constata que “ambas mujeres se acusaban mutuamente de agresión”. En este sentido, la portera declaró que Lawson -quien estuvo presente durante la pelea e intentó detener la situación- la intimó con un bozal legal.

“Él me puso un bozal legal, por eso no puedo nombrarlo, y me mandó una carta documento. Cuando ocurrió el conflicto llamó por teléfono y habló con un policía durante 20 minutos. El policía me engañó esa noche y me dijo que si quería seguir con la denuncia penal nos iba a meter presas a mí y a la señora. Me vi obligada a firmar el acta como estaba escrita porque necesitaba atención médica”, denunció la encargada al mencionado medio.

La pareja reside en el edificio desde marzo de este año. Por ello, la mujer contó tener miedo ante futuras agresiones. “Me siento sola y con mucho miedo. Temo por mi vida. Mi hija vive afuera, está casada y tuvo un bebé y por eso no puede volver para acá. Es una pesadilla para mí, hay lugares en que no hay cámaras y tengo miedo de que me ataque esta gente”, concluyó.

Por su parte, la embajada panameña se pronunció al respecto y comunicaron al medio Clarín que están “al tanto de lo ocurrido” y que “el equipo legal” lleva a cabo un “seguimiento del caso” y una investigación.

