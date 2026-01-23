23 de enero de 2026 - 13:49

Una docena de allanamientos contra "los roba-Uber": 11 detenidos, armas y droga secuestradas

Once personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos en Las Heras, en el marco de una investigación por robos a choferes de aplicación. Durante los procedimientos se secuestraron armas, drogas, una moto robada y otros elementos vinculados a los hechos.

image
Los Andes
Por Redacción Policiales

En el marco de los operativos que se desarrollan desde hace semanas para identificar y detener a los autores de robos contra conductores de aplicaciones de viajes, la Policía de Mendoza concretó este viernes 12 allanamientos simultáneos en Las Heras, que derivaron en la detención de 11 personas.

Los procedimientos se realizaron durante la mañana en el asentamiento Todos Unidos y en el barrio Solares del Encuentro, bajo la coordinación de la Unidad Investigativa Las Heras. Los detenidos estarían vinculados a más de siete causas por ilícitos cometidos contra choferes de la aplicación Maxim.

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró armas de fuego, entre ellas un revólver calibre 22 con nueve cartuchos, una pistola calibre 9 milímetros y una ballesta. Además, se incautó una motocicleta con pedido de secuestro, 25 plantines de cannabis sativa hallados en distintos domicilios, 10 envoltorios de cocaína, otros de marihuana y dispositivos inhibidores.

image

Los aprehendidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales de la jurisdicción y quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de la continuidad de la investigación que la fuerza viene llevando adelante para desarticular bandas dedicadas a este tipo de delitos.

image

El último sangirento caso

Un chofer de la aplicación Maxim fue víctima de un intento de robo durante esta madrugada en Maipú, cuando tres delincuentes lo amenazaron con un arma blanca. Durante el forcejeo, el conductor logró quitarles el cuchillo y hirió a uno de los atacantes, quien luego fue detenido al ingresar a un hospital. La Justicia investiga el hecho y busca a los demás involucrados.

