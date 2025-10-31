Una discusión a balazos en Chapanay terminó en un asesinato

Una diferencia entre dos hombres terminó con disparos de arma de fuego y uno de ellos falleció. Ocurrió en un distrito de San Martín.

Un hombre de 24 años falleció después de ser baleado en medio de una discusión, en Chapanay, en San Martín. El hecho ocurrió al caer la tarde de este viernes. El agresor es un ex policía.

Rodrigo Federico Salafia, de 24 años, quien cumplía servicios de seguridad en el Hospital Perrupato, ingresó fallecido en la noche de este viernes al mismo hospital donde trabajaba, después de recibir tres disparos en el pecho.

Quien le habría disparado es un ex policía, que fue exonerado de la fuerza hace un tiempo, y que habría disparado contra la víctima después de una discusión. El agresor fue indetificado como Gonzalo Emanuel Ferreyra Domínguez, de 39 años, también con domicilio en la zona.

Salafia es nacido en Tres Porteñas y estaba radicado en Chapanay desde hacía tiempo. Con su agresor se conocían desde hacía tiempo y en la tarde de este viernes se habría cruzado con su victimario en la calle San Juan, casi Bonnano, de Chapanay, y allí se habrían trenzado en una discusión, que terminó trágicamente cuando el ex policía disparó contra Salafia.

La víctima recibió los disparos en el pecho e ingresó fallecido al mismo hospital donde trabajaba.