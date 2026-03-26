Una delivery sufrió una fractura expuesta tras ser atropellada por una Hilux: aprehendieron al conductor

El siniestro se registró alrededor de las 5:15 en la intersección de calles Juan Pascual Pringles y General José Gervasio Artigas, en Guaymallén.

Una joven de 28 años resultó gravemente herida este jueves por la madrugada tras un accidente vial ocurrido en Guaymallén, en la intersección de calles Juan Pascual Pringles y General José Gervasio Artigas.

El siniestro se registró alrededor de las 5:15 e involucró a una motocicleta Zanella 110cc, conducida por la víctima identificada como P. A. G. S., y una camioneta Toyota Hilux al mando de un joven de 26 años, identificado como R. J. C., quien iba acompañado por otras tres personas.

De acuerdo a la información policial, la motociclista circulaba de este a oeste por Pringles y, al llegar al cruce con Artigas, fue impactada por la camioneta que se desplazaba de norte a sur.

Como consecuencia del fuerte choque, la conductora de la moto sufrió una fractura expuesta de tobillo con abundante sangrado. Fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y luego trasladada al Hospital Central, donde se le diagnosticó un traumatismo grave en el miembro inferior.

El conductor de la camioneta fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Sin embargo, por disposición de la fiscalía interviniente, fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial para avanzar con las actuaciones correspondientes.