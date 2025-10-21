Un accidente vial se registró esta mañana en Luján de Cuyo, cuando un taxi chocó contra un árbol en la intersección de las calles San Martín y 9 de Julio.

Un taxi se quedó sin frenos y terminó estrellado contra un árbol en Luján

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15, cuando el conductor del Renault Logan, identificado como A.E.M., circulaba en dirección norte y, según los primeros indicios, el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó la colisión.

El hombre viajaba solo y sufrió una dolencia abdominal, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 11ª de Luján, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.