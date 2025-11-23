Un policía murió tras chocar ayer con un caballo suelto en la ruta

Este domingo se confirmó la muerte del policía de 28 años que ayer sufrió un accidente a bordo de una moto. Todo ocurrió cuando un caballo se cruzó en la calzada y provocó el impacto.

Este domingo se confirmó la muerte de un policía de 28 años, luego del accidente vial ocurrido ayer en Ruta Provincial 92 y calle Malvinas Argentinas, en Colonia Las Rosas, Tunuyán. El efectivo conducía la moto en la que también viajaba una auxiliar policial, cuando un caballo se cruzó de manera repentina sobre la calzada.

El impacto dejó a ambos efectivos heridos sobre el asfalto y fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional Scaravelli, donde se informó que se encontraban en estado crítico. Durante la tarde de hoy, la madre del efectivo publicó en redes sociales un pedido de cadena de oración, mensaje que comenzó a circular rápidamente entre amigos y allegados.

policia fallecido Pedido que transmitió la madre del efectivo policial. Gentileza Horas después se confirmó el fallecimiento de Agustín Sosa Speranza.

Cómo ocurrió el siniestro El hecho se produjo ayer sábado, alrededor de las seis de la tarde, cuando el oficial y una auxiliar policial de 28 años, ambos franco de servicio, circulaban en una moto. Según el reporte policial, un caballo sin jinete ingresó de forma repentina a la calzada desde un callejón interno del barrio Benegas y se cruzó delante del rodado, provocando el impacto y la caída de ambos.

Agustín Sosa Speranza, el policía fallecido Agustín Sosa Speranza, el policía fallecido. El SEC asistió a las dos personas en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Scaravelli. La acompañante presentó politraumatismo moderado y traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento, quedando internada en observación. El conductor ingresó a quirófano con politraumatismos graves y fractura de fémur desplazada, permaneciendo en estado crítico hasta su fallecimiento.

Por orden de la Oficina Fiscal de Tunuyán se realizaron la inspección ocular, el dosaje de alcohol al conductor, la intervención de Policía Científica y la individualización de la propietaria del caballo. Según publicó El Cuco Digital, la propietaria del animal se presentó ante las autoridades y afirmó que el caballo estaba atado con bozal en un pesebre, bajo el cuidado de un familiar, y que desconocía cómo se soltó antes del siniestro.