Escándalo en Mar del Plata: un policía golpeó e insultó a una mujer que quería denunciar una estafa

Un violento episodio sacudió la comisaría 16° de Mar del Plata cuando una mujer, identificada como Teresa Lissalt del Pilar, fue agredida física y verbalmente por un efectivo policial al intentar radicar una denuncia. El incidente, que fue captado íntegramente por las cámaras de seguridad de la seccional, terminó con el oficial desafectado de su cargo por un periodo de tres meses.
La situación se originó cuando la víctima acudió a la dependencia junto a su pareja para denunciar una estafa a través de Facebook Marketplace.
Según relató la víctima, un perfil falso utilizaba la dirección de su vidriería y cerrajería familiar como punto de entrega de espejos artesanales, lo que generaba constantes reclamos de clientes engañados en su comercio. Sin embargo, el oficial a cargo, un subteniente con 17 años de servicio, minimizó el reclamo asegurando que “no hay delito penal” y se negó a tomar la denuncia.
Ante la insistencia de la mujer, la discusión escaló rápidamente. El policía, que se encontraba sentado tras el mostrador, le gritó: “¡Andá a lavarte el o...!”. Sorprendida por la respuesta, la denunciante intentó registrar la agresión con su teléfono celular, lo que provocó una reacción aún más violenta del efectivo.
El hombre se levantó de su escritorio, la encaró y comenzó a empujarla y golpearla para forzar su salida de la comisaría, forcejeo que terminó con la víctima en el piso.
Posteriormente, la mujer describió el momento como “horrible” y señaló que el agresor es un oficial conflictivo a quien ya le habían retirado el arma reglamentaria recientemente.
Si bien destacó que otros efectivos y el comisario le pidieron disculpas por lo sucedido, la mujer adelantó que iniciará acciones legales contra la provincia. “No está apto para ser policía, el uniforme le queda grande”, sentenció la víctima tras el escándalo.