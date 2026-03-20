Escándalo en Mar del Plata: un policía golpeó e insultó a una mujer que quería denunciar una estafa

El subteniente, con 17 años de servicio, fue suspendido por tres meses luego de que una cámara de seguridad registrara cómo agredió y echó de la dependencia a la víctima.

Un policía golpeó e insultó a una mujer que quería denunciar una estafa en Mar del Plata

Un violento episodio sacudió la comisaría 16° de Mar del Plata cuando una mujer, identificada como Teresa Lissalt del Pilar, fue agredida física y verbalmente por un efectivo policial al intentar radicar una denuncia. El incidente, que fue captado íntegramente por las cámaras de seguridad de la seccional, terminó con el oficial desafectado de su cargo por un periodo de tres meses.

La situación se originó cuando la víctima acudió a la dependencia junto a su pareja para denunciar una estafa a través de Facebook Marketplace.

Según relató la víctima, un perfil falso utilizaba la dirección de su vidriería y cerrajería familiar como punto de entrega de espejos artesanales, lo que generaba constantes reclamos de clientes engañados en su comercio. Sin embargo, el oficial a cargo, un subteniente con 17 años de servicio, minimizó el reclamo asegurando que “no hay delito penal” y se negó a tomar la denuncia.

Embed “Anda a lavarte el orto”



LA RESPUESTA DE UN POLICÍA A UNA MUJER QUE SÓLO QUERÍA DENUNCIAR

- Fue en Mar del Plata y la mujer también fue empujada

- El policía fue separado del cargo por tres meses.



pic.twitter.com/PAkqXD2F0A — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) March 20, 2026 Ante la insistencia de la mujer, la discusión escaló rápidamente. El policía, que se encontraba sentado tras el mostrador, le gritó: “¡Andá a lavarte el o...!”. Sorprendida por la respuesta, la denunciante intentó registrar la agresión con su teléfono celular, lo que provocó una reacción aún más violenta del efectivo.

El hombre se levantó de su escritorio, la encaró y comenzó a empujarla y golpearla para forzar su salida de la comisaría, forcejeo que terminó con la víctima en el piso.