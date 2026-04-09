Un pescador de 26 años murió ahogado en el río Dorado y su familia pide investigar: ¿fue asesinado?

El joven cayó al agua y no volvió a ser visto, hasta ser encontrado muerto. Ahora, la familia de la víctima solicitó nuevas medidas para determinar si hubo o no intervención de terceros.

La muerte de una joven pescador en la provincia de Salta quedó bajo investigación judicial luego de que su familia pusiera “en duda” que se haya tratado de un accidente. El hecho ocurrió en el río Dorado, donde el hombre desapareció mientras se encontraba con un amigo. Se plantea un posible “asesinato”.

Aunque los primeros informes indicaron que el deceso se produjo por ahogamiento, los allegados de la víctima solicitaron nuevas medidas para determinar si hubo intervención de terceros en el episodio.

Cómo ocurrió la muerte en Salta El caso se remonta al 12 de marzo, cuando el joven identificado como Mario Ramón Romero, de 26 años, se dirigió a la zona de Apolinario Saravia junto a otra persona. En ese contexto, cayó al agua y no volvió a ser visto, según informó el Ministerio Público Fiscal local.

En este contexto, se radicó la denuncia por “averiguación de paradero”. Ante eso, las autoridades locales activaron el protocolo de búsqueda, mientras que los Bomberos junto a los efectivos policiales de la jurisdicción y personal de la División Lacustre iniciaron los rastrillajes.

Finalmente, el cuerpo del pescador apareció sumergido en el río. Luego, se lo trasladó al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se practicó la autopsia cuyo resultado determinó que “falleció por ahogamiento”.

La familia solicitó diversas medidas complementarias para descartar la intervención de terceros en el deceso, por lo que el fiscal penal 2 del departamento de Anta, César Arturo Saravia, dispuso el cumplimiento de las mismas a fin de esclarecer el suceso.