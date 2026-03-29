Un motociclista resultó herido tras chocar con un colectivo en Godoy Cruz

El motociclista, de 19 años, fue asistido y trasladado al Hospital Central con politraumatismos.

Un accidente vial en Godoy Cruz dejó como saldo a un joven motociclista con lesiones de consideración, luego de protagonizar un choque con un colectivo.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16.15 en la intersección de calles Colón y Ceretti. Allí, por causas que se investigan, impactaron una motocicleta marca Bajaj y un colectivo de la línea 600.

Según la información policial, el colectivo circulaba por calle Colón en sentido de norte a sur, mientras que la moto lo hacía por Ceretti de este a oeste. En ese cruce se produjo la colisión entre ambos vehículos.