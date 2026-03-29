29 de marzo de 2026 - 20:03

Un motociclista resultó herido tras chocar con un colectivo en Godoy Cruz

El motociclista, de 19 años, fue asistido y trasladado al Hospital Central con politraumatismos.

Accidente vial en Godoy Cruz dejó a un motociclista con politraumatismos. (Imagen ilustrativa)

Accidente vial en Godoy Cruz dejó a un motociclista con politraumatismos. (Imagen ilustrativa)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial en Godoy Cruz dejó como saldo a un joven motociclista con lesiones de consideración, luego de protagonizar un choque con un colectivo.

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El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16.15 en la intersección de calles Colón y Ceretti. Allí, por causas que se investigan, impactaron una motocicleta marca Bajaj y un colectivo de la línea 600.

Según la información policial, el colectivo circulaba por calle Colón en sentido de norte a sur, mientras que la moto lo hacía por Ceretti de este a oeste. En ese cruce se produjo la colisión entre ambos vehículos.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un joven de 19 años, sufrió politraumatismos. Fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que dispuso su traslado al Hospital Central. Su estado de salud es reservado.

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