Un motociclista murió tras chocar de frente contra una 4x4 en el Parque Metropolitano

El siniestro fatal ocurrió esta madrugada frente al Parque Metropolitano. El conductor de la camioneta dio negativo en el test de alcoholemia.

Un motociclista murió tras chocar de frente contra una camioneta en Maipú

Un motociclista de 50 años murió durante la madrugada de este viernes tras protagonizar un violento accidente de tránsito con una camioneta en Maipú. El hecho ocurrió a las 00:00 h sobre calle Emilio Civit, frente al Parque Metropolitano.

Según la información policial, la víctima fatal identificada como S.A.M circulaba a bordo de una motocicleta Suzuki AX 100 cuando impactó de frente contra una Volkswagen Amarok.

Las primeras averiguaciones indican que el conductor de la camioneta intentaba incorporarse a calle Mitre en el momento en que se produjo la colisión. Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y falleció en el lugar.

Tras el siniestro, el conductor de la Amarok fue aprehendido por disposición de la Fiscalía interviniente. Además, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.