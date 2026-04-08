8 de abril de 2026 - 23:00

Un motociclista murió tras chocar contra un camión en San Martín

El hecho ocurrió en Carril Chimbas, frente a la báscula de Tres Porteñas. La víctima tenía 28 años.

Accidente fatal en Carril Chimbas: murió un motociclista - Imagen ilustrativa

Accidente fatal en Carril Chimbas: murió un motociclista - Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 28 años falleció este miércoles por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito en el departamento de San Martín. El caso ocurrió en la zona de Tres Porteñas.

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En la madrugada de este miércoles en avenida Tucumán y Mitre, en San Martín. Operadores del sistema de videovigilancia advirtieron la maniobra y dieron aviso a la Policía, que llegó a tiempo y evitó el robo.

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Según el parte policial, todo ocurrió alrededor de las 20.38 sobre Carril Chimbas, a la altura del kilómetro 29, frente a la báscula de la localidad.

Cómo fue el accidente

De acuerdo al parte policial, el siniestro involucró a un camión marca Scania y una motocicleta de 150 cc. Según las primeras reconstrucciones, el camión circulaba de sur a norte y, al intentar girar hacia el este, fue impactado en su parte trasera por la moto, que se desplazaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del choque, el motociclista quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Al llegar al lugar, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató que la víctima no presentaba signos vitales.

El joven fue identificado como R.O.J.A con domicilio en Tres Porteñas. Por otra parte, el conductor del camión es un hombre de 54 años oriundo de Jujuy.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que trabajará para determinar las responsabilidades en el hecho.

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