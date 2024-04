Un jubilado murió tras chocar contra un camión y provocó que se incrustara contra una parrilla

Un trágico accidente en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 40 en la localidad de El Pato, tuvo como saldo un muerto y varios fallecidos. Esta tarde, un auto chocó contra un camión al cruzar de carril y provocó que el vehículo de mayor porte embistiera a tres vehículos antes de incrustarse en una parrilla.

De acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió cerca del límite con el distrito de La Plata, y la víctima fatal, un hombre de nacionalidad italiana, tenía 78 años y residencia en Villa Gesell.

El accidente ocurrió cuando el Volkswagen Gol Trend en el que circulaba el jubilado, identificado como José Virgilio Borruto, junto a su esposa de 75 años, Julia Miraglia, se cruzó de carril a la altura del kilómetro 40 y chocó contra el camión. El conductor, un hombre de 54 años, intentó esquivar el rodado menor pero se descarriló y colisionó contra cuatro vehículos hasta, finalmente, incrustarse contra una parrilla al paso.

Según precisó TN, los otros afectados por el siniestro fueron un camión Mercedes Benz, una Ford Ranger y un Ford Mondeo. Asimismo, entre los heridos se encontraba Miraglia, quien fue hallada inconsciente en el interior del Gol tras el impacto. Por la gravedad de su estado, la mujer fue trasladada al Hospital Melchor Romero, donde recibió atención médica.

El Volkswagen Gol Trend en el que circulaba el jubilado junto a su esposa, Julia Miraglia, se cruzó de carril a la altura del kilómetro 40 y causó un brutal accidente. Foto: Gentileza

Por otro lado, Borruto se encontraba sin signos vitales cuando personal del SAME llegó al lugar y constataron su deceso. Elementos policiales también asistió al lugar de los hechos para tomar pericias y secuestraron los vehículos implicados.

Respecto del conductor del Mercedes Benz azul y blanco, el hombre reconoció, en estado se shock, haber intentado esquivar el rodado menor, pero la situación escapó de su control: “Venía normal como siempre. De repente se me cruzó un vehículo de la mano de enfrente. Traté de esquivarlo, me impactó en la rueda delantera y me desvió”.

El conductor del camión dijo que "trató de esquivar" al vehículo, pero "impactó en la rueda delantera y me desvió". Foto: TN

“Tenía varios autos estacionados, traté de no agarrar la gente que estaba en las mesas comiendo y choqué los autos”, agregó en diálogo con TN. Además, el oriundo de La Tablada agregó que el Gol “perdió el control y venía muy rápido, no hubo manera de evitarlo”.