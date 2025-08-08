Un joven volcó su auto en San Carlos y está grave

Un violento accidente vial se produjo en la noche del jueves en la Ruta 92, a la altura de La Consulta.

Un violento accidente vial se produjo en la noche del jueves en la Ruta 92, a la altura de La Consulta, cuando un joven conductor perdió el control de su vehículo y volcó. El siniestro ocurrió cerca de las 00 y dejó como saldo al conductor con lesiones de gravedad.

El hecho fue reportado al 911, desde donde se alertó sobre el vuelco de un auto marca SEAT modelo Córdoba, que circulaba en sentido Este por la mencionada ruta. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó fuera de la calzada.

Ministerio de Seguridad El vehículo era conducido por Enzo Salinas Vizgarra, de 25 años, con domicilio en La Consulta.