Un joven volcó su auto en San Carlos y está grave

Un violento accidente vial se produjo en la noche del jueves en la Ruta 92, a la altura de La Consulta.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento accidente vial se produjo en la noche del jueves en la Ruta 92, a la altura de La Consulta, cuando un joven conductor perdió el control de su vehículo y volcó. El siniestro ocurrió cerca de las 00 y dejó como saldo al conductor con lesiones de gravedad.

El hecho fue reportado al 911, desde donde se alertó sobre el vuelco de un auto marca SEAT modelo Córdoba, que circulaba en sentido Este por la mencionada ruta. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó fuera de la calzada.

El vehículo era conducido por Enzo Salinas Vizgarra, de 25 años, con domicilio en La Consulta.

Al lugar acudió una ambulancia del interno 21 del Servicio de Emergencias, a cargo del doctor Daniel Ortega (matrícula 6013), quien diagnosticó al conductor con un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave con pérdida de conocimiento. Fue trasladado de urgencia al Hospital Scarabelli de Tunuyán.

