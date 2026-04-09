Ocurrió este jueves por la mañana en El Borbollón. La propietaria se había retirado minutos antes para llevar a su hijo al colegio. Las pérdidas fueron totales.

Un incendio consumió por completo una vivienda en Las Heras: un cortocircuito habría iniciado el fuego.

Este jueves, un incendio consumió una vivienda ubicada en la zona de El Borbollón, en el departamento de Las Heras. Al lugar se desplazaron equipos de emergencia, que combatieron el fuego, pero las llamas afectaron la totalidad de la estructura.

El siniestro se registró cerca de las 11:10 horas en una propiedad situada sobre el Carril El Borbollón, entre las calles Chacón y Guaycochea. Un llamado al 911 alertó sobre el incendio en la casa, la cual se encontraba sin sus ocupantes al momento de iniciarse el fuego.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y dotaciones del Cuartel Central de Bomberos. Tras maniobras de extinción, los brigadistas lograron sofocar el foco ígneo.

El informe de los bomberos indicó que la vivienda, compuesta por dos ambientes, sufrió una afectación total. Personal especializado de Bomberos realizó las pericias de rigor, determinando que el foco ígneo se originó de manera accidental debido a un desperfecto eléctrico.

La propietaria del inmueble relató a las autoridades que se había retirado temprano junto a su pareja para llevar a su hijo al colegio. Fue un vecino quien la llamó para avisarle que su casa se estaba incendiando.