Un hombre se encuentra internado en grave estado luego de ser atacado por "error" al volver de un partido de fútbol

La víctima fue atropellada y atacada a tiros. El detenido se habría confundido de persona en un caso de ajuste de cuentas.

Un hombre está internado en coma inducido luego de haber sido víctima de un ataque por error en Río Cuarto, Córdoba.&nbsp;

Un hombre está internado en coma inducido luego de haber sido víctima de un ataque "por error" en Río Cuarto, Córdoba. 

Por Redacción Policiales

Paolo de la Fuente, de 37 años, se encuentra en estado crítico internado en el Hospital San Antonio de Padua luego de haber sido víctima de un brutal ataque intencional el pasado miércoles 7 de enero.

El hecho ocurrió en el barrio Fénix, en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, cuando el hombre regresaba en moto a su casa tras jugar al fútbol con compañeros de trabajo. En ese momento, fue atropellado y arrastrado por varios metros por un auto Volkswagen Vento.

El culpable del ataque está detenido

Lejos de ser un accidente, el ataque fue totalmente intencional. El conductor del vehículo se bajó y le disparó 15 veces en la pierna al hombre, quien se encontraba tendido en el suelo. Según la investigación, el agresor buscaba a una persona de contextura física similar y confundió a la víctima. El incidente habría estado vinculado a un ajuste de cuentas previo.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, tras varios días de investigación, se logró detener a un sospechoso, a quien se le tomó declaración indagatoria.

El imputado, de apellido Vílchez y 26 años, fue arrestado en Pasaje Jefferson al 1400 y ya prestó declaración indagatoria. Se encuentra detenido bajo el cargo de homicidio calificado en grado de tentativa.

El fiscal Pablo Jávega estuvo a cargo de la investigación, hasta que el pasado 15 de enero entró en receso, por lo que ahora la causa está en manos de la Unidad Fiscal de Río Cuarto. Luego de la feria judicial, quedará de manera permanente el fiscal Javier Di Santo.

Actualmente, Paolo está en coma inducido y los médicos debieron amputarle su pierna derecha.

Ante la brutalidad del caso y su familia y amigos han convocado a una movilización. La marcha se realizará este miércoles 21 de enero a las 20:00 frente a la Municipalidad de Río Cuarto.

Con el sospechoso detenido, la causa sigue en etapa de investigación.

