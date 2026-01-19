Bastián Jerez sigue grave y en terapia pero mostró una respuesta que ilusiona: el último parte médico

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que Bastián Jerez , el niño de 8 años que permanece internado en estado grave tras el choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar , presentó en las últimas horas una respuesta parcial a estímulos , lo que representa una leve evolución en su cuadro clínico.

Según el parte oficial enviado a la Agencia Noticias Argentinas , los médicos decidieron retirar el sensor de presión intracraneal luego de constatar esta respuesta neurológica. Además, en las últimas 12 horas se resolvió suspender los sedantes más profundos , manteniendo una sedación leve con el objetivo de iniciar un proceso gradual de disminución de la asistencia respiratoria .

“El propósito es evaluar su capacidad para respirar con menor soporte, siempre de manera progresiva y controlada”, detallaron desde la cartera sanitaria provincial.

A pesar de estas señales alentadoras, las autoridades aclararon que el niño continúa internado en terapia intensiva , en estado grave , aunque clínica y hemodinámicamente estable , y con asistencia respiratoria mecánica .

En cuanto al acompañamiento familiar, el Ministerio de Salud informó que desde hace varios días la familia de Bastián recibe contención psicológica a través de un abordaje interdisciplinario , con intervención de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico , profesionales del hospital provincial y equipos de la Región Sanitaria VIII .

La imputación del padre del menor

En paralelo al seguimiento médico, la causa judicial sumó un nuevo capítulo. Tras finalizar la tercera intervención quirúrgica a la que fue sometido el niño en Mar del Plata, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre de Bastián, al considerar que también tendría responsabilidad en el hecho.

En la investigación ya se encontraban imputados por el delito de lesiones culposas Manuel Molinari, conductor de la camioneta involucrada en el choque, y la mujer que manejaba la UTV.

La fiscalía pidió ampliar la imputación contra el padre del menor debido a que, al momento del accidente, llevaba al niño a upa, pese a que el vehículo contaba con cuatro plazas habilitadas y viajaban cinco personas, una circunstancia que habría agravado las consecuencias del impacto.

La causa continúa en investigación mientras se aguarda la evolución clínica del niño, cuyo estado sigue siendo delicado.