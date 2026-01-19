Camionero advirtió algo raro en su carga y descubrieron 64 kilos de cocaína que el "Patrón del Norte" mandaba para Mendoza

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió desbaratar en San Juan un importante intento de traslado de droga hacia nuestra provincia. La droga la habían ocultado entre cajones de bananas y los paquetes llevaban la marca del delfín, un sello históricamente vinculado a Reinaldo Delfín Castedo.

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió desbaratar en San Juan un importante intento de traslado de droga hacia Mendoza, luego de que un camionero detectara irregularidades en la carga que debía transportar. El procedimiento culminó con el secuestro de 64 kilos de cocaína, ocultos entre cajones de bananas, y con un detenido, mientras la Justicia Federal profundiza la investigación para identificar al resto de la organización, según publica Diario de Cuyo.

El hecho se inició cuando el chofer del camión advirtió que algunas cajas no coincidían con el resto de la mercadería. Ante la sospecha, decidió dar aviso al dueño del vehículo antes de iniciar el viaje desde un depósito ubicado en San Juan con destino a Mendoza. Tras la denuncia, intervino Gendarmería Nacional, que al inspeccionar la carga encontró ladrillos de cocaína escondidos entre la fruta.

Según fuentes del caso, los paquetes llevaban la marca del delfín, un sello históricamente vinculado a Reinaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”. No obstante, los investigadores indicaron que esa marca habría sido “vendida” como garantía de calidad a otras organizaciones narcocriminales, una práctica habitual en el circuito del narcotráfico.

De acuerdo con la investigación, el cargamento provenía de Pichanal, en el departamento Orán (Salta), y fue trasladado hasta un almacén de un supermercado mayorista en Villa Krause, departamento Rawson, ubicado sobre calle Calvento. El lugar habría sido alquilado para realizar un cambio de camión, una maniobra considerada clave para continuar el traslado de la droga hacia Mendoza sin levantar sospechas.

El propietario del comercio, un hombre de 70 años, quedó incorporado a la causa federal en calidad de testigo, ya que el transbordo se realizó dentro de su propiedad. Se trata del mismo empresario que en septiembre de 2024 fue víctima de un violento asalto en su vivienda y que posteriormente terminó detenido tras una denuncia por torturas y privación ilegítima de la libertad contra un electricista, un caso que tuvo amplia repercusión judicial en la provincia.