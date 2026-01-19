Crimen en un cumpleaños de 15: joven de 20 años mató de una puñalada a un invitado en medio de la fiesta

Una joven de 20 años fue detenida en la provincia de Chaco , acusada de haber asesinado a un invitado durante una fiesta de quince años en medio de una violenta pelea, desatada —según testigos— por la presencia de personas ajenas al festejo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en una vivienda ubicada en calle Alvear al 540 , en la ciudad de Villa Ángela , cuando un grupo de personas que no participaba del cumpleaños se acercó al lugar y comenzó a discutir con los invitados.

La situación fue escalando en violencia hasta que un joven de 24 años cayó al suelo con una puñalada en el pecho . La víctima fue identificada como Jorge Acevedo , quien fue trasladado de urgencia por familiares al hospital local, donde falleció minutos después , según confirmó el medio El Norte.

Al arribar al domicilio, personal policial secuestró un cuchillo y una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera” , elementos que quedaron incorporados a la causa, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas .

Tras confirmarse el homicidio, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 3 , conducida por el fiscal Sergio Ríos , quien ordenó las primeras pericias. A partir de estas medidas se logró identificar a la presunta autora del ataque: Milagros Cardozo , de 20 años .

Con los primeros elementos reunidos, el fiscal solicitó una orden de captura y, durante la tarde del domingo, la joven se entregó voluntariamente en la Comisaría Primera, acompañada por su abogado.

Ríos dispuso su detención formal y ordenó además el secuestro de la ropa que la acusada habría utilizado durante el festejo, la cual será sometida a peritajes.

La causa continúa en investigación para determinar las circunstancias exactas del crimen y la participación de otras personas en la violenta pelea.