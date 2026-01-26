Un hombre golpeó de la nada a un padre que llevaba a su hija en brazos y lo noqueó

Ocurrió el sábado en Santa Fe. El agresor padece de problemas de salud mental y quedó internado en un hospital bajo el cuidado de un hermano.

Un hombre golpeó de la nada a un padre que llevaba a su hija en brazos y quedó internado.

Un violento episodio ocurrido en la madrugada del sábado generó conmoción en la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe. Matías Paczkowski, de 44 años, fue derribado de un solo golpe mientras caminaba por la vereda con su hija pequeña sobre los hombros. El agresor, un hombre de 31 años con problemas de salud mental, fue trasladado e internado horas después.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad cerca de las 3 de la mañana, en la esquina de las calles 9 y 14. En las imágenes se observa cómo el agresor, descalzo y con el torso desnudo, se aproxima a la familia y, al cruzarse, le da un golpe directo al rostro de Paczkowski. El impacto provocó la caída del padre y de la niña, que sufrió lesiones leves.

Paczkowski, vecino oriundo de Córdoba que vive en Avellaneda desde hace 12 años, relató al medio local ReconquistaHOY que no presentará denuncia penal contra el atacante, a quien identificó como "Máscara". “Es una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo”, explicó. Sin embargo, reclamó la intervención del Estado para que reciba atención profesional y evitar nuevos episodios: “Que se hagan cargo para que no ocurran más incidentes como este”.

Avellaneda | Santa Fe pic.twitter.com/bm2Y4Z14d8 — Vía Szeta (@mauroszeta) January 26, 2026 Tras un llamado al 911, la Policía asistió a la víctima, quien fue trasladada al hospital con heridas leves. Durante la mañana del domingo, personal municipal y fuerzas de seguridad intervinieron nuevamente y dispusieron el traslado del agresor al Hospital de Reconquista, donde quedó internado en el área de salud mental bajo la guarda de su hermano.

Desde el Municipio de Avellaneda informaron que actuaron de manera inmediata y aclararon que se trata de un caso en el que la Secretaría de Desarrollo Humano ya había intervenido en reiteradas oportunidades, articulando con distintos organismos. También precisaron que la competencia en salud mental es provincial y que las decisiones finales corresponden a esos ámbitos.