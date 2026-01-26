Conducía ebrio, cayó a un canal y su camioneta se incendió: el test de alcoholemia sorprendió a los efectivos

El conductor, de 43 años, dio 2,41 gramos de alcohol por litro de sangre. Viajaba solo y consiguió salir del vehículo antes de que se incendiara.

Conducía borracho, cayó a un canal y su camioneta se incendió en Chapanay.

Un conductor que viajaba con un alto nivel de alcohol en sangre protagonizó un siniestro vial durante la noche del domingo en la zona de Chapanay, departamento de San Martín. La camioneta que manejaba cayó a un canal y se incendió tras el impacto.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 en la intersección de Carril Chimbas y calle Villegas. Según la información oficial el vehículo, una Ford Ranger de cabina simple, se desplazaba en sentido sur cuando el conductor perdió el dominio, salió de la calzada y terminó en el interior de un canal de riego. Minutos después del impacto, la camioneta comenzó a prenderse fuego.

El conductor, un hombre de 43 años con domicilio en San Roque, Maipú, logró salir del vehículo por sus propios medios y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

En el lugar intervino personal de Policía Vial, que realizó el control de alcoholemia. El test arrojó un resultado positivo de 2,41 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor muy por encima del máximo permitido para conducir.