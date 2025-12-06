Un hombre de 30 años murió ahogado en la pileta de un camping de Luján

La víctima fue hallada sumergida en una pileta de tres metros de profundidad en el camping de El Carrizal.

Un hombre murió ahogado en una pileta en Luján

Un hombre de 30 años murió este sábado por la tarde tras ahogarse en una pileta del camping “El Barco”, ubicado en Luján de Cuyo

El hecho ocurrió alrededor de las 16.15 y fue reportado por un llamado a la línea de emergencia. Según indicaron, una persona había sido retirada del interior de una pileta sin signos de vida.

Testigos relataron que el grupo con el que se encontraba la víctima, identificada como Omar Zacarías Chávez, había perdido su rastro por algunos minutos y, al buscarlo, lo encontraron sumergido a unos tres metros de profundidad.

Los presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de personal policial, que continuó con las tareas de auxilio. Sin embargo, al arribar el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el equipo médico constató el fallecimiento en el lugar.