6 de diciembre de 2025 - 21:23

Un hombre de 30 años murió ahogado en la pileta de un camping de Luján

La víctima fue hallada sumergida en una pileta de tres metros de profundidad en el camping de El Carrizal.

Un hombre murió ahogado en una pileta en Luján

Un hombre murió ahogado en una pileta en Luján

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 30 años murió este sábado por la tarde tras ahogarse en una pileta del camping “El Barco”, ubicado en Luján de Cuyo

Leé además

Incendio en una vivienda abandonada en Guaymallén.

Un incendio en Guaymallén alarmó a vecinos y transeúntes

Por Redacción Policiales
Robó un minimarket y fue capturado por Preventores y Policía en Ciudad.

Ciudad: robó en un minimarket, escapó con el botín y fue capturado por Preventores

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 16.15 y fue reportado por un llamado a la línea de emergencia. Según indicaron, una persona había sido retirada del interior de una pileta sin signos de vida.

Testigos relataron que el grupo con el que se encontraba la víctima, identificada como Omar Zacarías Chávez, había perdido su rastro por algunos minutos y, al buscarlo, lo encontraron sumergido a unos tres metros de profundidad.

Los presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de personal policial, que continuó con las tareas de auxilio. Sin embargo, al arribar el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el equipo médico constató el fallecimiento en el lugar.

Efectivos de Policía Científica y de la UID llevaron adelante las pericias correspondientes, mientras que la Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva. (Los Andes)

Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva

Por Enrique Pfaab
Fatal choque frontal en Uruguay.

Tragedia: identificaron al argentino muerto en Uruguay tras un grave accidente de tránsito

Por Redacción Policiales
Accidente en alta montaña: un auto chocó por detrás a una camioneta.

Accidente en alta montaña: un auto chocó por detrás a una camioneta

Por Redacción Policiales
Un policía atropelló un joven, huyó, se presentó en la comisaría y mató al primo de la víctima.

Un policía atropelló un joven, huyó, se presentó en la comisaría y mató al primo de la víctima

Por Redacción Policiales