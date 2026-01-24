Un femicida que se encontraba en libertad condicional apuñaló a una nena de 10 años

Este martes se produjo un terrible ataque en la localidad de Santa Rosa del Conlara, un pequeño paraje ubicado en el noroeste de San Luis . El hecho dejó a una nena en estado delicado de salud luego de ser apuñalada cuatro veces por un hombre condenado a prisión perpetua por femicidio, que gozada del beneficio de libertad condicional.

Dramático rescate en Godoy Cruz: un menor pelea por su vida tras caer a un canal

Crimen en Luján de Cuyo: disparó contra sus vecinos porque le molestaba la música y mató a un hombre

Emma, se encontraba sola en su casa durante el mediodía del martes pasado, mientras su madre había salido para realizar unas comprar. En ese momento, un hombre de 46 años, identificado como Diego Domingo Ponce, merodeaba el barrio en bicicleta.

Cuando el agresor se percató de que la menor se encontraba sola, aplaudió frente a la vivienda y le pidió un vaso de agua a la niña . Allí aprovechó un descuido para entrar por la fuerza y amenazar a la menor con un cutter para robarle.

Según señala el portal InfoMerlo, la chica no se resistió en ningún momento al asalto. Le entregó el poco dinero que tenía a mano. Aún así, Ponce le hizo tres cortes: dos de ellos profundos en la garganta y un tercero en el tórax.

El relato de sus familiares es desgarrador. Uno de sus tíos comentó a un medio local que la chica simuló estar muerta y Ponce luego huyó en bicicleta . Tras el escape, Emma alcanzó a realizar una videollamada a su madre para pedir ayuda . "Mi cuñada le indicó cómo hacerse un torniquete en el cuello. Luego la pasaron a buscar. Actuó como una adulta" dijo el hombre.

La victima fue hallada en un charco de sangre y trasladada de inmediato a un hospital de la zona. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivada a Villa Merlo y finalmente al Sanatorio Allende de la Ciudad de Córdoba.

“Vamos día a día, estará intubada por 48 horas”, contó Lucas, su padre, el jueves a la noche. “Está estable. La sedaron porque estaba nerviosa y dolorida”, agregó. Por su parte, la familia además agradeció “el amor que están mandando todos” sus vecinos.

Tras el ataque, los vecinos de Santa Rosa comenzaron a exigir el juicio político contra la jueza Villegas, la mujer que dictó la sentencia al femicida.

Ponce fue detenido un par de horas después del terrible suceso. La policía había desplegado un operativo cerrojo en el pueblo para encontrarlo, pero él solo fue hasta la comisaría a querer dar una coartada que lo ubique en otro lugar al momento del hecho.

El intendente de Santa Rosa de Conlara, Miguel Postiguillo, expresó que hay “conmoción” en la comunidad y un pedido casi unánime para que se investigue y se aparte a la jueza.

“Estamos muy dolidos y con mucha bronca. Los jueces viven en una burbuja totalmente distinta a la realidad social”, sostuvo, y adelantó que se impulsarán presentaciones formales en nombre de los vecinos. Asimismo, se ha convocado a una marcha para este domingo a las 19:00 horas.

marcha justica por emma

También el gobernador Claudio Poggi se quejó por el hecho. “Casi mata a una nena. ¿Quién se hace cargo de eso? Porque hubo un juez que le dio la libertad condicional. Una jueza, Villegas, de Villa Mercedes. Yo, como gobernador y representando al pueblo de la provincia de San Luis, repudio esa actitud garantista. El garantismo tiene que ser con las víctimas, no con los victimarios”, aseguró el mandatario provincial.

Antecedentes del agresor

Diego Domingo Ponce cumple una condena por el femicidio de Laura Natalia Chirino, ocurrido en julio de 2002. Pese a la gravedad del crimen, la jueza de Ejecución Penal de Villa Mercedes, Nora Villegas, le otorgó la libertad condicional en octubre pasado, tras considerar que cumplía con los requisitos formales.

Ponce tenía una relación obsesiva con Chirino. "Si no sos mía no vas a ser de nadie", le había dicho en aquel momento según contó el padre de la víctima en el juicio. No era su pareja, pero intentaba seducirla. Al matarla, luego intentó deshacerse de la evidencia y limpiar la ropa ensangrentada. Preguntó por un abogado y desapareció.

Fue capturado y llevado a juicio dos años después, donde alegó actuar bajo "emoción violenta", según un fallo al que accedió Clarín. El Tribunal de Alzada de la Segunda Circunscripción Judicial lo condenó en 2004 a prisión perpetua.

Según reveló el sitio Villa Mercedes Info, la familia de Chirino no sabía que el victimario se encontraba en libertad.