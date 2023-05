Un empresario y luchador profesional golpeó salvajemente a un delivery porque le llevó tarde una pizza

Un hombre golpeó salvajemente a un delivery de 23 años luego de que este le entregue un pedido con demora. La agresión fue registrada por un vecino, por lo que la justicia emitió una orden de detención para el atacante.

Según informó Misiones Online, el hombre fue identificado como Santiago Pissani, un empresario de la provincia de Misiones. El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche del martes sobre la calle Barrufaldi de la capital. El repartidor involucrado fue Sebastián Osvaldo y contó que el agresor pidió dos pizzas a domicilio a través de una app.

Cuando llegó a la casa del empresario, el hombre de 55 años se negó a pagar por una de las pizzas porque Osvaldo habría realizado la entrega con una hora de tardanza. Por lo que el repartidor no cedió ante las intimidaciones del empresario, pero este comenzó a agredirlo.

El joven contó en diálogo con La Voz de Misiones “Le pedí llevarle la pizza de nuevo, porque si no me iban a pagar, pero el no estaba de acuerdo. Por eso decidió tirar ambas pizzas al piso y me amenazó. Me dijo que no vaya a la Policía ni a los medios porque me iba a buscar y me iba a reventar”.

El empresario Pissani le habría quitado el casco de tal forma que causó lesiones en el cuello por la correa. Luego lo bajó de la moto y se le tiró encima. En el video viral se puede observar como lo golpea en la cara. Osvaldo resultó con lesiones en un ojo y el pómulo izquierdo.

El empresario tiró las pizzas al suelo y así quedó el rostro del joven repartidor. Foto: Misiones Online

Después de liberarse del agresor y escapar, la víctima observó que a Pissani se le caía un cuchillo de entre las manos -más tarde incautado por la policía- que no había llegado a utilizar en su contra. Además, antes de lograr escapar, el hombre lo amenazó de muerte diciendo:“Me llegas a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar”.

Al mismo medio, Osvaldo confesó: “Pensé de todo, pensé que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que rompa la mandíbula, que me deje tirado, noqueado, no sé si muerto”.

Luego del incidente, el juez a cargo del Juzgado de Instrucción Dos de la capital, Juan Manuel Monte, emitió una orden de detención contra el comerciante de Misiones. Una vez detenido, Pissani será convocado a declarar en una audiencia de indagatoria y enfrentará cargos penales por el delito de “lesiones”.

El repartidor anticipó: “Cualquier cosa que me pueda ocurrir de ahora en más, a mi o a mí familia, será culpa de él, porque amenazó con buscarme y reventarme”.

Quién es Santiago Pissani

Santiago Pissani es el dueño de Uniformes Pissani, una tienda de ropa que se especializa en la confección de prendas personalizadas. Además de esto, es un participante y organizador de torneos de lucha libre en Posadas y la región. En el pasado, ha ganado títulos en artes marciales mixtas, judo y lucha grecorromana.

Santiago Pissani es peleador de lucha libre. Foto: Misiones Online

En su perfil de Facebook, comparte fotos de sus viajes a destinos internacionales como Roma, Nueva York y Florida, así como de su carrera en el mundo del deporte.

En 2020, el comerciante de 55 años atrajo la atención de los medios locales después de haberse involucrado en un episodio similar al actual. En esa ocasión, junto a un vecino, golpeó a un presunto ladrón que intentaba ingresar a una propiedad detrás del aeropuerto de Posadas con fines de robo.