21 de marzo de 2026 - 20:01

Un cosechador mendocino estuvo un mes "desaparecido" en San Juan: lo encontraron en el lugar menos esperado

Tras varias semanas de incertidumbre, apareció con vida Manuel Poblete, un trabajador mendocino que era intensamente buscado en San Juan luego de que su familia perdiera contacto con él.

Manuel Poblete, un trabajador mendocino que era intensamente buscado en San Juan, apareció en Mendoza.

Manuel Poblete, un trabajador mendocino que era intensamente buscado en San Juan, apareció en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras varias semanas de incertidumbre, apareció con vida Manuel Poblete, un trabajador mendocino que era intensamente buscado en San Juan luego de que su familia perdiera contacto con él.

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Según confirmaron sus allegados, el hombre se encontraba trabajando en un galpón en Rodeo de la Cruz, en Mendoza. La falta de comunicación se debió a que había perdido su teléfono celular y, además, se trasladó a otro lugar de trabajo, lo que dificultó que pudieran ubicarlo.

La desaparición había generado gran preocupación, ya que familiares y conocidos llevaban cerca de un mes sin noticias suyas desde que había viajado a San Juan para desempeñarse en tareas vinculadas a la cosecha de ajo.

Durante ese tiempo, su entorno intentó contactarlo sin éxito, lo que motivó la difusión del caso en redes sociales y la radicación de una denuncia en la policía sanjuanina.

Finalmente, en las últimas horas se logró dar con su paradero y se confirmó que se encuentra en buen estado de salud, llevando tranquilidad a sus familiares. La falta de contacto, explicaron, se debió exclusivamente a la pérdida del celular y al cambio de lugar de trabajo.

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