26 de marzo de 2026 - 21:03

Un conductor alcoholizado chocó a tres vehículos, intentó escapar y volcó en Guaymallén

Un conductor de 40 años fue detenido en Guaymallén tras protagonizar un múltiple choque y arrojar 2,60 g/l de alcohol en sangre.

Conductor alcoholizado chocó a tres vehículos y fue aprehendido.

Conductor alcoholizado chocó a tres vehículos y fue aprehendido.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un conductor de 40 años fue aprehendido en Guaymallén luego de protagonizar un violento siniestro vial. El hombre circulaba con alcoholemia positiva de 2,60 gramos por litro, en infracción a la Ley 9099 (artículo 67 bis). Es decir, se agrava las sanciones cuando hay alcoholemia alta al conducir.

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El hecho ocurrió cerca de las 13.41 en calle La Pampa, entre Panamá y Félix Suárez, cuando un llamado al 911 alertó sobre un vehículo volcado tras colisionar con autos estacionados.

Múltiples choques y una fuga fallida

Al llegar al lugar, personal policial constató que el conductor de un Renault Megane había perdido el control del rodado mientras circulaba hacia el oeste.

Según la reconstrucción, al pasar por calle Avellaneda K. M. impactó primero contra una Toyota Hilux estacionada. Luego, en un intento de fuga, chocó contra un móvil policial que se encontraba detenido en la zona.

La secuencia terminó cuando el vehículo colisionó contra un Volkswagen Gol también estacionado, quedando finalmente detenido tras los impactos. Personal de Tránsito Municipal le realizó el dosaje de alcohol en sangre al conductor, que arrojó un resultado de 2,60 g/l, muy por encima del límite permitido.

Ante esta situación, la Justicia Contravencional dispuso la aprehensión del conductor y su traslado a una dependencia policial, además de iniciar el correspondiente proceso por infracción a la normativa vigente.

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