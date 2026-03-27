El violento choque se produjo en la localidad de Jocolí. La víctima, de 22 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al hospital Central. El test de alcoholemia reveló que el conductor iba con más del triple de alcohol en sangre de lo permitido.

El conductor de una camioneta manejaba alcoholizado y embistió un auto en Lavalle, dejando en grave estado a una persona.

Un choque entre una camioneta y un auto terminó con un herido grave y los dos vehículos incrustados en el patio de una casa en Lavalle. El hecho ocurrió esta tarde , alrededor de las 15.05, en la intersección de las calles 9 de Julio y Arenales, en el distrito de Jocolí.

Según trascendió, el incidente involucró a una camioneta Ford Ranger y a un Fiat Palio, los cuales, tras el impacto, terminaron su recorrido en el interior del patio de una vivienda ubicada en la zona sur de la calle 9 de Julio.

Un conductor alcoholizado chocó contra un auto en Lavalle y terminó adentro de una casa: hay un herido grave El conductor de este Palio terminó en grave estado tras ser embestido por una camioneta en Lavalle. Ministerio de Seguridad Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría El Porvenir, la camioneta Ford Ranger, conducida por L. M. (32), circulaba por la calle Arenales cuando, por razones que aún se intentan establecer, colisionó violentamente contra el Fiat Palio, al mando de L. O. (22).

Ante la magnitud del choque, los vecinos alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911, y advirtieron sobre la posibilidad de que hubiera personas atrapadas entre los hierros de los vehículos. Al arribar el personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se procedió a asistir al joven conductor del Fiat Palio.

Un conductor alcoholizado chocó contra un auto en Lavalle y terminó adentro de una casa: hay un herido grave El conductor de una camioneta manejaba alcoholizado y embistió un auto en Lavalle, dejando en grave estado a una persona. Ministerio de Seguridad Los profesionales médicos diagnosticaron a la víctima con “politraumatismos graves por accidente vial”, por lo que se decidió su traslado urgente al hospital Central para recibir atención especializada.