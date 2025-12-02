Un colectivo chocó con una moto en Maipú y dejó a dos jóvenes heridos

Los dos ocupantes del rodado menor sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al hospital.

Un incidente vial registrado este lunes por la noche en Maipú dejó a dos jóvenes heridos, luego de que la motocicleta en la que viajaban chocara con un colectivo.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 21.15 de ayer, cuando un colectivo Mercedes Benz del grupo 900, conducido por Á.E.B., de 30 años, circulaba por calle 5 de Abril en dirección de sur a norte.

Por motivos que aún son materia de investigación, el micro impactó a una motocicleta Corven 110 cc en la que viajaban J.H., de 19 años, y su acompañante M.S.G., también de 19.

A raíz del choque, el conductor de la moto fue asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado y trasladado al hospital Lagomaggiore, donde fue diagnosticado con politraumatismos. La joven que lo acompañaba fue derivada al Central con politraumatismos graves.

Personal de Tránsito de Maipú realizó el dosaje de alcohol al chofer del colectivo, que arrojó resultado negativo.