28 de marzo de 2026 - 09:49

Un ciclista de 16 años terminó herido tras ser atropellado: el conductor dijo que se le cruzó

Ocurrió durante la tarde de ayer en Guaymallén. Según contó el conductor involucrado, el adolescente salió de manera imprevista a la calzada y lo chocó.

Un ciclista de 16 años sufrió heridas tras ser atropellado: el conductor dijo que se le cruzó.

Un ciclista de 16 años sufrió heridas tras ser atropellado: el conductor dijo que se le cruzó.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este viernes, un menor de 16 años debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central con diversas heridas luego de ser embestido en una transitada esquida de Guaymallén.

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El siniestro ocurrió minutos pasadas las 18:00 horas en el cruce de Carril Godoy Cruz y calle Jorge Newbery. Según el reporte, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una persona atropellada en la vía pública, lo que movilizó de a personal policial y a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con el conductor de un Renault 19 de 39 años. El hombre relató que circulaba por Godoy Cruz con dirección de este a oeste cuando, de manera imprevista, el adolescente salió a la calzada y lo chocó.

Profesionales del SEC asistieron al menor en el lugar, le diagnosticaron politraumatismos moderados y se decidió su traslado al Hospital Central.

Personal de Tránsito le realizó el correspondiente dosaje de alcohol al conductor, el cual arrojó un resultado de 0,00 g/L.

Intervino Oficina Fiscal de Guaymallén.

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